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Специалисты отремонтировали Краснопресненскую набережную в Москве - РИА Новости, 02.05.2023
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09:05 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/moskva-1869057901.html
Специалисты отремонтировали Краснопресненскую набережную в Москве
Специалисты отремонтировали Краснопресненскую набережную в Москве - РИА Новости, 02.05.2023
Специалисты отремонтировали Краснопресненскую набережную в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт Краснопресненской набережной в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:05
2023-05-02T09:05
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт Краснопресненской набережной в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта выполнен целый комплекс работ, который позволил полностью обновить сооружение и продлить срок его безопасной эксплуатации. "Отремонтировали более 500 квадратных метров и заменили 172 квадратных метра гранитной облицовки, установили новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных, сделали расшивку швов, восстановили бетон в зоне водовыпусков. Все работы проводились в дневное время с привлечением минимального количества техники", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что движение транспорта по набережной не ограничивалось, для пешеходов были организованы удобные проходы.
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
Специалисты отремонтировали Краснопресненскую набережную в Москве

Заммэра Бирюков: специалисты отремонтировали Краснопресненскую набережную в Москве

© ГК "Ташир"Краснопресненская набережная
Краснопресненская набережная
© ГК "Ташир"
Краснопресненская набережная. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт Краснопресненской набережной в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
«
"Содержанию столичных набережных уделяется особое внимание, все они регулярно проходят плановый ремонт и при необходимости - капитальный. В этом году отремонтировали Краснопресненскую набережную, это было необходимо из-за частичного выпадения и разрушения гранитной облицовки, карнизных плит кордона", - рассказал Бирюков.
Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта выполнен целый комплекс работ, который позволил полностью обновить сооружение и продлить срок его безопасной эксплуатации.
"Отремонтировали более 500 квадратных метров и заменили 172 квадратных метра гранитной облицовки, установили новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных, сделали расшивку швов, восстановили бетон в зоне водовыпусков. Все работы проводились в дневное время с привлечением минимального количества техники", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства отметил, что движение транспорта по набережной не ограничивалось, для пешеходов были организованы удобные проходы.
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