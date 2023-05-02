https://ria.ru/20230502/moskva-1869057901.html

Специалисты отремонтировали Краснопресненскую набережную в Москве

Специалисты отремонтировали Краснопресненскую набережную в Москве - РИА Новости, 02.05.2023

Специалисты отремонтировали Краснопресненскую набережную в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт Краснопресненской набережной в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T09:05

2023-05-02T09:05

2023-05-02T09:05

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москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили ремонт Краснопресненской набережной в центре Москвы, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Заммэра подчеркнул, что в рамках проекта выполнен целый комплекс работ, который позволил полностью обновить сооружение и продлить срок его безопасной эксплуатации. "Отремонтировали более 500 квадратных метров и заменили 172 квадратных метра гранитной облицовки, установили новые элементы чугунного ограждения вместо поврежденных, сделали расшивку швов, восстановили бетон в зоне водовыпусков. Все работы проводились в дневное время с привлечением минимального количества техники", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства отметил, что движение транспорта по набережной не ограничивалось, для пешеходов были организованы удобные проходы.

https://ria.ru/20230501/moskva-1868939694.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы