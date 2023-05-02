https://ria.ru/20230502/moldaviya-1869086353.html

Кишинев проявил недружественный подход к России, заявили в МИД

Кишинев проявил недружественный подход к России, заявили в МИД - РИА Новости, 02.05.2023

Кишинев проявил недружественный подход к России, заявили в МИД

Кишинев проявил недружественный подход к РФ, отказав российскому посольству в возможности принять участие в наблюдении за выборами главы Гагаузии, заявила... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:02

2023-05-02T11:02

2023-05-02T11:10

россия

кишинев

гагаузия

в мире

молдавия

мария захарова

григорий узун

евгения гуцул

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1e/1868833815_0:178:2000:1303_1920x0_80_0_0_25eff596bfd8fb86dd54572f3e3cd0c6.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Кишинев проявил недружественный подход к РФ, отказав российскому посольству в возможности принять участие в наблюдении за выборами главы Гагаузии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российские представители всегда принимали участие в наблюдении за выборами главы этого региона. К сожалению, на этот раз такая возможность посольству России в Молдавии предоставлена не была в отличие от сотрудников дипломатических миссий ряда других стран. На соответствующие обращения к молдавским властям был получен отказ", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Приглашение международных наблюдателей на общенациональные и местные выборы является внутренним делом государств, отметила она, однако согласно Конвенции 2002 г. о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ, Молдова взяла на себя обязательство "стремиться содействовать доступу международных наблюдателей к избирательным процессам, проводимым на более низком, чем общенациональный, уровне, вплоть до муниципального (местного) уровня". Такое же обязательство содержится в Копенгагенском документе СБСЕ 1990 г., которое неоднократно подтверждалось в последующих решениях Организации, указала официальный представитель МИД."Ожидаем второго тура выборов и рассчитываем, что избирателям будет предоставлена возможность действительно свободного волеизъявления. Надеемся, что вновь избранное руководство региона будет продолжать линию на развитие традиционных связей с нашей страной и российскими регионами", - резюмировала она.На юге Молдавии в воскресенье прошли выборы башкана (главы) Гагаузской автономии, итоговая явка составила 57,8%. По предварительным данным ЦИК, во второй тур выходят кандидат от Партии социалистов Григорий Узун, набравший 26,43%, и кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул - у нее 26,41%.

https://ria.ru/20230501/gagauziya-1868913346.html

https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868808658.html

россия

кишинев

гагаузия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, кишинев, гагаузия, в мире, молдавия, мария захарова, григорий узун, евгения гуцул, снг