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Кишинев проявил недружественный подход к России, заявили в МИД - РИА Новости, 02.05.2023
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11:02 02.05.2023 (обновлено: 11:10 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/moldaviya-1869086353.html
Кишинев проявил недружественный подход к России, заявили в МИД
Кишинев проявил недружественный подход к России, заявили в МИД - РИА Новости, 02.05.2023
Кишинев проявил недружественный подход к России, заявили в МИД
Кишинев проявил недружественный подход к РФ, отказав российскому посольству в возможности принять участие в наблюдении за выборами главы Гагаузии, заявила... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:02
2023-05-02T11:10
россия
кишинев
гагаузия
в мире
молдавия
мария захарова
григорий узун
евгения гуцул
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Кишинев проявил недружественный подход к РФ, отказав российскому посольству в возможности принять участие в наблюдении за выборами главы Гагаузии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Российские представители всегда принимали участие в наблюдении за выборами главы этого региона. К сожалению, на этот раз такая возможность посольству России в Молдавии предоставлена не была в отличие от сотрудников дипломатических миссий ряда других стран. На соответствующие обращения к молдавским властям был получен отказ", - говорится в комментарии на сайте ведомства.Приглашение международных наблюдателей на общенациональные и местные выборы является внутренним делом государств, отметила она, однако согласно Конвенции 2002 г. о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ, Молдова взяла на себя обязательство "стремиться содействовать доступу международных наблюдателей к избирательным процессам, проводимым на более низком, чем общенациональный, уровне, вплоть до муниципального (местного) уровня". Такое же обязательство содержится в Копенгагенском документе СБСЕ 1990 г., которое неоднократно подтверждалось в последующих решениях Организации, указала официальный представитель МИД."Ожидаем второго тура выборов и рассчитываем, что избирателям будет предоставлена возможность действительно свободного волеизъявления. Надеемся, что вновь избранное руководство региона будет продолжать линию на развитие традиционных связей с нашей страной и российскими регионами", - резюмировала она.На юге Молдавии в воскресенье прошли выборы башкана (главы) Гагаузской автономии, итоговая явка составила 57,8%. По предварительным данным ЦИК, во второй тур выходят кандидат от Партии социалистов Григорий Узун, набравший 26,43%, и кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул - у нее 26,41%.
https://ria.ru/20230501/gagauziya-1868913346.html
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россия, кишинев, гагаузия, в мире, молдавия, мария захарова, григорий узун, евгения гуцул, снг
Россия, Кишинев, Гагаузия, В мире, Молдавия, Мария Захарова, Григорий Узун, Евгения Гуцул, СНГ
Кишинев проявил недружественный подход к России, заявили в МИД

МИД: Кишинев не пустил наблюдателей от России на выборы в Гагаузии

© Sputnik / Максим Топал | Перейти в медиабанкЛюди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии
Люди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Sputnik / Максим Топал
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Люди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Кишинев проявил недружественный подход к РФ, отказав российскому посольству в возможности принять участие в наблюдении за выборами главы Гагаузии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российские представители всегда принимали участие в наблюдении за выборами главы этого региона. К сожалению, на этот раз такая возможность посольству России в Молдавии предоставлена не была в отличие от сотрудников дипломатических миссий ряда других стран. На соответствующие обращения к молдавским властям был получен отказ", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
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Приглашение международных наблюдателей на общенациональные и местные выборы является внутренним делом государств, отметила она, однако согласно Конвенции 2002 г. о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ, Молдова взяла на себя обязательство "стремиться содействовать доступу международных наблюдателей к избирательным процессам, проводимым на более низком, чем общенациональный, уровне, вплоть до муниципального (местного) уровня". Такое же обязательство содержится в Копенгагенском документе СБСЕ 1990 г., которое неоднократно подтверждалось в последующих решениях Организации, указала официальный представитель МИД.
«
"Таким образом, официальный Кишинев в очередной раз проявил недружественный подход к России, продемонстрировал свою склонность к двойным стандартам", - подчеркнула Захарова.
"Ожидаем второго тура выборов и рассчитываем, что избирателям будет предоставлена возможность действительно свободного волеизъявления. Надеемся, что вновь избранное руководство региона будет продолжать линию на развитие традиционных связей с нашей страной и российскими регионами", - резюмировала она.
На юге Молдавии в воскресенье прошли выборы башкана (главы) Гагаузской автономии, итоговая явка составила 57,8%. По предварительным данным ЦИК, во второй тур выходят кандидат от Партии социалистов Григорий Узун, набравший 26,43%, и кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул - у нее 26,41%.
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РоссияКишиневГагаузияВ миреМолдавияМария ЗахароваГригорий УзунЕвгения ГуцулСНГ
 
 
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