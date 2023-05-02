Кишинев проявил недружественный подход к России, заявили в МИД
МИД: Кишинев не пустил наблюдателей от России на выборы в Гагаузии
© Sputnik / Максим Топал | Перейти в медиабанкЛюди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии
© Sputnik / Максим Топал
Люди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Кишинев проявил недружественный подход к РФ, отказав российскому посольству в возможности принять участие в наблюдении за выборами главы Гагаузии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Российские представители всегда принимали участие в наблюдении за выборами главы этого региона. К сожалению, на этот раз такая возможность посольству России в Молдавии предоставлена не была в отличие от сотрудников дипломатических миссий ряда других стран. На соответствующие обращения к молдавским властям был получен отказ", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Приглашение международных наблюдателей на общенациональные и местные выборы является внутренним делом государств, отметила она, однако согласно Конвенции 2002 г. о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах-участниках СНГ, Молдова взяла на себя обязательство "стремиться содействовать доступу международных наблюдателей к избирательным процессам, проводимым на более низком, чем общенациональный, уровне, вплоть до муниципального (местного) уровня". Такое же обязательство содержится в Копенгагенском документе СБСЕ 1990 г., которое неоднократно подтверждалось в последующих решениях Организации, указала официальный представитель МИД.
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"Таким образом, официальный Кишинев в очередной раз проявил недружественный подход к России, продемонстрировал свою склонность к двойным стандартам", - подчеркнула Захарова.
"Ожидаем второго тура выборов и рассчитываем, что избирателям будет предоставлена возможность действительно свободного волеизъявления. Надеемся, что вновь избранное руководство региона будет продолжать линию на развитие традиционных связей с нашей страной и российскими регионами", - резюмировала она.
На юге Молдавии в воскресенье прошли выборы башкана (главы) Гагаузской автономии, итоговая явка составила 57,8%. По предварительным данным ЦИК, во второй тур выходят кандидат от Партии социалистов Григорий Узун, набравший 26,43%, и кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул - у нее 26,41%.