https://ria.ru/20230502/minoborony-1869129414.html
Минобороны закупит больше вооружения по сравнению с 2022 годом
Минобороны закупит больше вооружения по сравнению с 2022 годом - РИА Новости, 02.05.2023
Минобороны закупит больше вооружения по сравнению с 2022 годом
Количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных - в 7 раз по сравнению с началом 2022 года, ОПК поставлена задача РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:07
2023-05-02T13:07
2023-05-02T13:07
безопасность
россия
сергей шойгу
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных - в 7 раз по сравнению с началом 2022 года, ОПК поставлена задача быстро нарастить темпы производства, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "По сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в 7 раз", - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Он добавил, что действия группировки ВС России зависят от пополнения вооружения, поэтому оборонно-промышленному комплексу была поставлена задача быстро нарастить темпы производства. По словам Шойгу, ее удалось решить за счет эффективной системы межведомственного взаимодействия, а также круглосуточного контроля за всеми этапами выполнения гособоронзаказа от момента заключения контракта и выделения средств до поставки готовой продукции в войска. "В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота. Тем не менее, необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать корректирующие меры", - уточнил министр.
https://ria.ru/20230502/remont-1869124151.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сергей шойгу
Безопасность, Россия, Сергей Шойгу
Минобороны закупит больше вооружения по сравнению с 2022 годом
Шойгу: Минобороны закупит в несколько раз больше вооружения по сравнению с 2022 годом
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных - в 7 раз по сравнению с началом 2022 года, ОПК поставлена задача быстро нарастить темпы производства, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"По сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в 7 раз", - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
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Он добавил, что действия группировки ВС России зависят от пополнения вооружения, поэтому оборонно-промышленному комплексу была поставлена задача быстро нарастить темпы производства.
По словам Шойгу, ее удалось решить за счет эффективной системы межведомственного взаимодействия, а также круглосуточного контроля за всеми этапами выполнения гособоронзаказа от момента заключения контракта и выделения средств до поставки готовой продукции в войска.
"В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота. Тем не менее, необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать корректирующие меры", - уточнил министр.
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