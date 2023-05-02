https://ria.ru/20230502/minoborony-1869129414.html

Минобороны закупит больше вооружения по сравнению с 2022 годом

Минобороны закупит больше вооружения по сравнению с 2022 годом - РИА Новости, 02.05.2023

Минобороны закупит больше вооружения по сравнению с 2022 годом

Количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных - в 7 раз по сравнению с началом 2022 года, ОПК поставлена задача РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:07

2023-05-02T13:07

2023-05-02T13:07

безопасность

россия

сергей шойгу

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных - в 7 раз по сравнению с началом 2022 года, ОПК поставлена задача быстро нарастить темпы производства, заявил во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу. "По сравнению с началом 2022 года количество закупаемых основных образцов вооружения возросло в 2,7 раза, а особо востребованных – в 7 раз", - сказал Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Он добавил, что действия группировки ВС России зависят от пополнения вооружения, поэтому оборонно-промышленному комплексу была поставлена задача быстро нарастить темпы производства. По словам Шойгу, ее удалось решить за счет эффективной системы межведомственного взаимодействия, а также круглосуточного контроля за всеми этапами выполнения гособоронзаказа от момента заключения контракта и выделения средств до поставки готовой продукции в войска. "В целом оборонно-промышленный комплекс обеспечивает потребности армии и флота. Тем не менее, необходимо своевременно выявлять риски невыполнения предприятиями своих обязательств и оперативно принимать корректирующие меры", - уточнил министр.

https://ria.ru/20230502/remont-1869124151.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, сергей шойгу