В Госдуме высказались о политических шутках в КВН
Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о политических шутках в КВН
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк1 марта 2018. Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков (на первом плане) во время игры 1/8 финала Высшей лиги Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) в театре Российской армии.
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов разместил в своем Telegram-канале, в котором высказался о политических шутках в телевизионной игре КВН на Первом канале.
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"Нечасто смотрю его, но, когда хорошо пошутили, почему бы не посмеяться? У нас в России больше всего анекдотов про евреев, но мы же не антисемиты!" – отреагировал политик.
В конце апреля участники команды КВН "Сборная МАИ" позволили себе несколько шуток о российской политике и науке. Они упомянули Госуслуги, необходимость переводить рубли в юани, а центр "Сколково" назвали "Осколково". Это вызвало резонанс в обществе.
Позже продюсер команды Артур Туманян объяснил, что "Сборная МАИ" – это молодые инженеры, которые шутят преимущественно о науке для разнообразной аудитории.