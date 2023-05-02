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В Госдуме высказались о политических шутках в КВН - РИА Новости, 02.05.2023
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Шоубиз
 
17:19 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/milonov-1869177360.html
В Госдуме высказались о политических шутках в КВН
В Госдуме высказались о политических шутках в КВН - РИА Новости, 02.05.2023
В Госдуме высказались о политических шутках в КВН
Депутат Госдумы Виталий Милонов разместил в своем Telegram-канале, в котором высказался о политических шутках в телевизионной игре КВН на Первом канале. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:19
2023-05-02T17:19
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госдума рф
квн
россия
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первый канал (телеканал)
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов разместил в своем Telegram-канале, в котором высказался о политических шутках в телевизионной игре КВН на Первом канале.В конце апреля участники команды КВН "Сборная МАИ" позволили себе несколько шуток о российской политике и науке. Они упомянули Госуслуги, необходимость переводить рубли в юани, а центр "Сколково" назвали "Осколково". Это вызвало резонанс в обществе. Позже продюсер команды Артур Туманян объяснил, что "Сборная МАИ" – это молодые инженеры, которые шутят преимущественно о науке для разнообразной аудитории.
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виталий милонов, госдума рф, квн, россия, московский авиационный институт, первый канал (телеканал), знаменитости
Шоубиз, Виталий Милонов, Госдума РФ, КВН, Россия, Московский авиационный институт, Первый канал (телеканал), Знаменитости
В Госдуме высказались о политических шутках в КВН

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался о политических шутках в КВН

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк1 марта 2018. Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков (на первом плане) во время игры 1/8 финала Высшей лиги Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) в театре Российской армии.
1 марта 2018. Президент Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) Александр Масляков (на первом плане) во время игры 1/8 финала Высшей лиги Международного союза Клуба веселых и находчивых (КВН) в театре Российской армии. - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов разместил в своем Telegram-канале, в котором высказался о политических шутках в телевизионной игре КВН на Первом канале.
«
"Нечасто смотрю его, но, когда хорошо пошутили, почему бы не посмеяться? У нас в России больше всего анекдотов про евреев, но мы же не антисемиты!" – отреагировал политик.
В конце апреля участники команды КВН "Сборная МАИ" позволили себе несколько шуток о российской политике и науке. Они упомянули Госуслуги, необходимость переводить рубли в юани, а центр "Сколково" назвали "Осколково". Это вызвало резонанс в обществе.
Позже продюсер команды Артур Туманян объяснил, что "Сборная МАИ" – это молодые инженеры, которые шутят преимущественно о науке для разнообразной аудитории.
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ШоубизВиталий МилоновГосдума РФКВНРоссияМосковский авиационный институтПервый канал (телеканал)Знаменитости
 
 
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