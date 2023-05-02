https://ria.ru/20230502/milonov-1869177360.html

В Госдуме высказались о политических шутках в КВН

В Госдуме высказались о политических шутках в КВН - РИА Новости, 02.05.2023

В Госдуме высказались о политических шутках в КВН

Депутат Госдумы Виталий Милонов разместил в своем Telegram-канале, в котором высказался о политических шутках в телевизионной игре КВН на Первом канале. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:19

2023-05-02T17:19

2023-05-02T17:19

шоубиз

виталий милонов

госдума рф

квн

россия

московский авиационный институт

первый канал (телеканал)

знаменитости

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов разместил в своем Telegram-канале, в котором высказался о политических шутках в телевизионной игре КВН на Первом канале.В конце апреля участники команды КВН "Сборная МАИ" позволили себе несколько шуток о российской политике и науке. Они упомянули Госуслуги, необходимость переводить рубли в юани, а центр "Сколково" назвали "Осколково". Это вызвало резонанс в обществе. Позже продюсер команды Артур Туманян объяснил, что "Сборная МАИ" – это молодые инженеры, которые шутят преимущественно о науке для разнообразной аудитории.

https://ria.ru/20230207/burkovskiy-1850335119.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

виталий милонов, госдума рф, квн, россия, московский авиационный институт, первый канал (телеканал), знаменитости