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Тюменский губернатор выписал родителям тройни 3,3 миллиона рублей матпомощи - РИА Новости, 02.05.2023
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Тюменская область
 
18:42 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/matpomosch-1869247836.html
Тюменский губернатор выписал родителям тройни 3,3 миллиона рублей матпомощи
Тюменский губернатор выписал родителям тройни 3,3 миллиона рублей матпомощи - РИА Новости, 02.05.2023
Тюменский губернатор выписал родителям тройни 3,3 миллиона рублей матпомощи
Многодетная семья в Тюменской области, в которой в марте родилась тройня, получит 3,3 миллиона рублей в качестве материальной помощи, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:42
2023-05-02T18:42
тюменская область
общество
тюменская область
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Многодетная семья в Тюменской области, в которой в марте родилась тройня, получит 3,3 миллиона рублей в качестве материальной помощи, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Благодаря единовременной выплате семья теперь уже с семью детьми сможет построить или приобрести более просторное жилье. "Подписал распоряжение выделить многодетной семье из Вагайского района, в которой в марте 2023 года родилась тройня, материальную помощь в размере 3,3 млн рублей", – написал Моор. Единовременные выплаты родителям, у которых рождается сразу трое и более малышей, в регионе осуществляются на протяжении десяти лет, за это время 56 семей получили более 224,5 миллиона рублей. Как пояснили РИА Новости в департаменте соцразвития, деньги выделяются на улучшение жилищных условий, размер выплат всегда разный, так как рассчитывается индивидуально, исходя из состава семьи и имеющегося жилья.
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общество, тюменская область, александр моор
Тюменская область, Общество, Тюменская область, Александр Моор

Тюменский губернатор выписал родителям тройни 3,3 миллиона рублей матпомощи

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Многодетная семья в Тюменской области, в которой в марте родилась тройня, получит 3,3 миллиона рублей в качестве материальной помощи, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале.
Благодаря единовременной выплате семья теперь уже с семью детьми сможет построить или приобрести более просторное жилье.
"Подписал распоряжение выделить многодетной семье из Вагайского района, в которой в марте 2023 года родилась тройня, материальную помощь в размере 3,3 млн рублей", – написал Моор.
Единовременные выплаты родителям, у которых рождается сразу трое и более малышей, в регионе осуществляются на протяжении десяти лет, за это время 56 семей получили более 224,5 миллиона рублей. Как пояснили РИА Новости в департаменте соцразвития, деньги выделяются на улучшение жилищных условий, размер выплат всегда разный, так как рассчитывается индивидуально, исходя из состава семьи и имеющегося жилья.
 
Тюменская областьОбществоТюменская областьАлександр Моор
 
 
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