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Тюменский губернатор выписал родителям тройни 3,3 миллиона рублей матпомощи

Тюменский губернатор выписал родителям тройни 3,3 миллиона рублей матпомощи - РИА Новости, 02.05.2023

Тюменский губернатор выписал родителям тройни 3,3 миллиона рублей матпомощи

Многодетная семья в Тюменской области, в которой в марте родилась тройня, получит 3,3 миллиона рублей в качестве материальной помощи, сообщил губернатор... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:42

2023-05-02T18:42

2023-05-02T18:42

тюменская область

общество

тюменская область

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Многодетная семья в Тюменской области, в которой в марте родилась тройня, получит 3,3 миллиона рублей в качестве материальной помощи, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Благодаря единовременной выплате семья теперь уже с семью детьми сможет построить или приобрести более просторное жилье. "Подписал распоряжение выделить многодетной семье из Вагайского района, в которой в марте 2023 года родилась тройня, материальную помощь в размере 3,3 млн рублей", – написал Моор. Единовременные выплаты родителям, у которых рождается сразу трое и более малышей, в регионе осуществляются на протяжении десяти лет, за это время 56 семей получили более 224,5 миллиона рублей. Как пояснили РИА Новости в департаменте соцразвития, деньги выделяются на улучшение жилищных условий, размер выплат всегда разный, так как рассчитывается индивидуально, исходя из состава семьи и имеющегося жилья.

тюменская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, тюменская область, александр моор