https://ria.ru/20230502/losenok-1869126724.html

В Нижегородской области спасли осиротевшего новорожденного лосенка

В Нижегородской области спасли осиротевшего новорожденного лосенка - РИА Новости, 02.05.2023

В Нижегородской области спасли осиротевшего новорожденного лосенка

Оставшегося без матери новорожденного лосенка спасли в Нижегородской области, сообщил Минлесхоз региона в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:01

2023-05-02T13:01

2023-05-02T13:43

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Оставшегося без матери новорожденного лосенка спасли в Нижегородской области, сообщил Минлесхоз региона в Telegram-канале. Одинокого лосенка 30 апреля около деревни Хахалино в Городецком районе обнаружили местные жители и сообщили о находке охотинспектору Центра охраны объектов животного мира. "Выехав на место, специалисты определили, что лосенок-самец родился всего три-четыре дня назад и по каким-то причинам остался без матери. Поскольку в таком возрасте без родительской опеки лосенок не выживет, было принято решение об его изъятии из естественной среды обитания", — рассказали в ведомства. Осиротевшего лосенка передали старшему инспектору регионального Министерства лесного хозяйства Александру Пасынкову для транспортировки в "детский дом" в село Троицкое к новой "маме" Татьяне Борисовне Пироговой. Как уточнили в министерстве, специалист "вырастила больше десятка таких малышей, которых привозили к ней со всей Нижегородской области".

https://ria.ru/20220626/primore-1798224284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

нижегородская область, городецкий район, общество