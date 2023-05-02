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В Нижегородской области спасли осиротевшего новорожденного лосенка
В Нижегородской области спасли осиротевшего новорожденного лосенка - РИА Новости, 02.05.2023
В Нижегородской области спасли осиротевшего новорожденного лосенка
Оставшегося без матери новорожденного лосенка спасли в Нижегородской области, сообщил Минлесхоз региона в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:01
2023-05-02T13:01
2023-05-02T13:43
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Оставшегося без матери новорожденного лосенка спасли в Нижегородской области, сообщил Минлесхоз региона в Telegram-канале. Одинокого лосенка 30 апреля около деревни Хахалино в Городецком районе обнаружили местные жители и сообщили о находке охотинспектору Центра охраны объектов животного мира. "Выехав на место, специалисты определили, что лосенок-самец родился всего три-четыре дня назад и по каким-то причинам остался без матери. Поскольку в таком возрасте без родительской опеки лосенок не выживет, было принято решение об его изъятии из естественной среды обитания", — рассказали в ведомства. Осиротевшего лосенка передали старшему инспектору регионального Министерства лесного хозяйства Александру Пасынкову для транспортировки в "детский дом" в село Троицкое к новой "маме" Татьяне Борисовне Пироговой. Как уточнили в министерстве, специалист "вырастила больше десятка таких малышей, которых привозили к ней со всей Нижегородской области".
https://ria.ru/20220626/primore-1798224284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нижегородская область, городецкий район, общество
Хорошие новости, Нижегородская область, Городецкий район, Общество
В Нижегородской области спасли осиротевшего новорожденного лосенка
В Нижегородской области спасли новорожденного лосенка и отвезли в приемную семью
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости.
Оставшегося без матери новорожденного лосенка спасли в Нижегородской области, сообщил
Минлесхоз региона в Telegram-канале.
Одинокого лосенка 30 апреля около деревни Хахалино в Городецком районе
обнаружили местные жители и сообщили о находке охотинспектору Центра охраны объектов животного мира.
"Выехав на место, специалисты определили, что лосенок-самец родился всего три-четыре дня назад и по каким-то причинам остался без матери. Поскольку в таком возрасте без родительской опеки лосенок не выживет, было принято решение об его изъятии из естественной среды обитания", — рассказали в ведомства.
Осиротевшего лосенка передали старшему инспектору регионального Министерства лесного хозяйства Александру Пасынкову для транспортировки в "детский дом" в село Троицкое к новой "маме" Татьяне Борисовне Пироговой.
Как уточнили в министерстве, специалист "вырастила больше десятка таких малышей, которых привозили к ней со всей Нижегородской области".
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