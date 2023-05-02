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В Нижегородской области спасли осиротевшего новорожденного лосенка - РИА Новости, 02.05.2023
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Хорошие новости
 
13:01 02.05.2023 (обновлено: 13:43 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/losenok-1869126724.html
В Нижегородской области спасли осиротевшего новорожденного лосенка
В Нижегородской области спасли осиротевшего новорожденного лосенка - РИА Новости, 02.05.2023
В Нижегородской области спасли осиротевшего новорожденного лосенка
Оставшегося без матери новорожденного лосенка спасли в Нижегородской области, сообщил Минлесхоз региона в Telegram-канале. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:01
2023-05-02T13:43
хорошие новости
нижегородская область
городецкий район
общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Оставшегося без матери новорожденного лосенка спасли в Нижегородской области, сообщил Минлесхоз региона в Telegram-канале. Одинокого лосенка 30 апреля около деревни Хахалино в Городецком районе обнаружили местные жители и сообщили о находке охотинспектору Центра охраны объектов животного мира. "Выехав на место, специалисты определили, что лосенок-самец родился всего три-четыре дня назад и по каким-то причинам остался без матери. Поскольку в таком возрасте без родительской опеки лосенок не выживет, было принято решение об его изъятии из естественной среды обитания", — рассказали в ведомства. Осиротевшего лосенка передали старшему инспектору регионального Министерства лесного хозяйства Александру Пасынкову для транспортировки в "детский дом" в село Троицкое к новой "маме" Татьяне Борисовне Пироговой. Как уточнили в министерстве, специалист "вырастила больше десятка таких малышей, которых привозили к ней со всей Нижегородской области".
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нижегородская область, городецкий район, общество
Хорошие новости, Нижегородская область, Городецкий район, Общество
В Нижегородской области спасли осиротевшего новорожденного лосенка

В Нижегородской области спасли новорожденного лосенка и отвезли в приемную семью

© Фото : Минлесхоз Нижегородской областЛосенок, найденный в Нижегородской области
Лосенок, найденный в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : Минлесхоз Нижегородской област
Лосенок, найденный в Нижегородской области
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 мая — РИА Новости. Оставшегося без матери новорожденного лосенка спасли в Нижегородской области, сообщил Минлесхоз региона в Telegram-канале.
Одинокого лосенка 30 апреля около деревни Хахалино в Городецком районе обнаружили местные жители и сообщили о находке охотинспектору Центра охраны объектов животного мира.
"Выехав на место, специалисты определили, что лосенок-самец родился всего три-четыре дня назад и по каким-то причинам остался без матери. Поскольку в таком возрасте без родительской опеки лосенок не выживет, было принято решение об его изъятии из естественной среды обитания", — рассказали в ведомства.
Осиротевшего лосенка передали старшему инспектору регионального Министерства лесного хозяйства Александру Пасынкову для транспортировки в "детский дом" в село Троицкое к новой "маме" Татьяне Борисовне Пироговой.
Как уточнили в министерстве, специалист "вырастила больше десятка таких малышей, которых привозили к ней со всей Нижегородской области".
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