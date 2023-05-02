https://ria.ru/20230502/loqiemean-1869102247.html

В России призвали отменить концерты осудившего СВО музыканта Loqiemean

В России призвали отменить концерты осудившего СВО музыканта Loqiemean - РИА Новости, 02.05.2023

В России призвали отменить концерты осудившего СВО музыканта Loqiemean

В Сети призвали отменить российские концерты хип-хоп-исполнителя Loqiemean (Роман Худяков), запланированные на май. Обращение появилось в Telegram-канале... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:48

2023-05-02T12:48

2023-05-02T12:48

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лига безопасного интернета

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В Сети призвали отменить российские концерты хип-хоп-исполнителя Loqiemean (Роман Худяков), запланированные на май. Обращение появилось в Telegram-канале "Батькович". Он также призвал всех неравнодушных обратиться к главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной. Екатерина Мизулина увидела обращение и оперативно отреагировала на него. По ее словам, подобные концерты не нужны в России. Она добавила, что в МВД и Генпрокуратуру будут направлены обращения с просьбой отменить концерты музыканта. Сам артист не отреагировал на обвинения в свой адрес. После начала спецоперации Loqiemean публично осудил ее. Он также позволил себе негативные высказывания в адрес российских военных. Но продолжил выступать в нашей стране и собрался дать 13 концертов в мае.

https://ria.ru/20230427/orbakayte-1868053323.html

россия

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

россия, лига безопасного интернета, генеральная прокуратура рф, знаменитости