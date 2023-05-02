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В России призвали отменить концерты осудившего СВО музыканта Loqiemean - РИА Новости, 02.05.2023
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Шоубиз
 
12:48 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/loqiemean-1869102247.html
В России призвали отменить концерты осудившего СВО музыканта Loqiemean
В России призвали отменить концерты осудившего СВО музыканта Loqiemean - РИА Новости, 02.05.2023
В России призвали отменить концерты осудившего СВО музыканта Loqiemean
В Сети призвали отменить российские концерты хип-хоп-исполнителя Loqiemean (Роман Худяков), запланированные на май. Обращение появилось в Telegram-канале... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:48
2023-05-02T12:48
шоубиз
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лига безопасного интернета
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В Сети призвали отменить российские концерты хип-хоп-исполнителя Loqiemean (Роман Худяков), запланированные на май. Обращение появилось в Telegram-канале "Батькович". Он также призвал всех неравнодушных обратиться к главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной. Екатерина Мизулина увидела обращение и оперативно отреагировала на него. По ее словам, подобные концерты не нужны в России. Она добавила, что в МВД и Генпрокуратуру будут направлены обращения с просьбой отменить концерты музыканта. Сам артист не отреагировал на обвинения в свой адрес. После начала спецоперации Loqiemean публично осудил ее. Он также позволил себе негативные высказывания в адрес российских военных. Но продолжил выступать в нашей стране и собрался дать 13 концертов в мае.
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россия, лига безопасного интернета, генеральная прокуратура рф, знаменитости
Шоубиз, Россия, Лига безопасного интернета, Генеральная прокуратура РФ, Знаменитости
В России призвали отменить концерты осудившего СВО музыканта Loqiemean

В России призвали отменить майские концерты осудившего СВО музыканта Loqiemean

© Loqiemean/YoutubeКадр из клипа хип-хоп-исполнителя Loqiemean
Кадр из клипа хип-хоп-исполнителя Loqiemean
© Loqiemean/Youtube
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В Сети призвали отменить российские концерты хип-хоп-исполнителя Loqiemean (Роман Худяков), запланированные на май. Обращение появилось в Telegram-канале "Батькович".
«
"Знаменитый русофоб Loqiemean едет с концертами по всей России. Он поливает грязью Россию. Первый концерт пройдет восьмого мая в Новосибирске", – написал блогер.
Он также призвал всех неравнодушных обратиться к главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной.
«
"Нужна огласка, максимальное распространение! Пишите Мизулиной!", – заключил автор Telegram-канала.
Екатерина Мизулина увидела обращение и оперативно отреагировала на него. По ее словам, подобные концерты не нужны в России.
«
"А вот таких концертов нам в России точно не нужно. Пусть выступает у себя дома на кухне", – отметила общественный деятель.
Она добавила, что в МВД и Генпрокуратуру будут направлены обращения с просьбой отменить концерты музыканта.
Сам артист не отреагировал на обвинения в свой адрес.
После начала спецоперации Loqiemean публично осудил ее. Он также позволил себе негативные высказывания в адрес российских военных. Но продолжил выступать в нашей стране и собрался дать 13 концертов в мае.
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ШоубизРоссияЛига безопасного интернетаГенеральная прокуратура РФЗнаменитости
 
 
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