В России призвали отменить концерты осудившего СВО музыканта Loqiemean
В России призвали отменить майские концерты осудившего СВО музыканта Loqiemean
© Loqiemean/YoutubeКадр из клипа хип-хоп-исполнителя Loqiemean
© Loqiemean/Youtube
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. В Сети призвали отменить российские концерты хип-хоп-исполнителя Loqiemean (Роман Худяков), запланированные на май. Обращение появилось в Telegram-канале "Батькович".
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"Знаменитый русофоб Loqiemean едет с концертами по всей России. Он поливает грязью Россию. Первый концерт пройдет восьмого мая в Новосибирске", – написал блогер.
Он также призвал всех неравнодушных обратиться к главе "Лиги безопасного интернета" Екатерине Мизулиной.
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"Нужна огласка, максимальное распространение! Пишите Мизулиной!", – заключил автор Telegram-канала.
Екатерина Мизулина увидела обращение и оперативно отреагировала на него. По ее словам, подобные концерты не нужны в России.
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"А вот таких концертов нам в России точно не нужно. Пусть выступает у себя дома на кухне", – отметила общественный деятель.
Она добавила, что в МВД и Генпрокуратуру будут направлены обращения с просьбой отменить концерты музыканта.
Сам артист не отреагировал на обвинения в свой адрес.
После начала спецоперации Loqiemean публично осудил ее. Он также позволил себе негативные высказывания в адрес российских военных. Но продолжил выступать в нашей стране и собрался дать 13 концертов в мае.