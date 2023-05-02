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Воробьев: школу на 2200 мест откроют в Лобне в 2024 году - РИА Новости, 02.05.2023
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Новости Подмосковья
 
15:21 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/lobnya-1869179198.html
Воробьев: школу на 2200 мест откроют в Лобне в 2024 году
Воробьев: школу на 2200 мест откроют в Лобне в 2024 году - РИА Новости, 02.05.2023
Воробьев: школу на 2200 мест откроют в Лобне в 2024 году
Одну из крупнейших школ Подмосковья на 2200 мест и детский сад на 330 воспитанников откроют в Лобне к 1 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:21
2023-05-02T15:21
новости подмосковья
лобня
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Одну из крупнейших школ Подмосковья на 2200 мест и детский сад на 330 воспитанников откроют в Лобне к 1 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с жителями городского округа Лобня, где проверил итоги реконструкции парка "Река времени", осмотрел строящиеся социальные объекты, а также объявил о начале реконструкции Центрального парка."Мы сегодня приехали в Лобню, где у нас накопилось достаточно большое количество вопросов. Сейчас мы находимся в одной из самых больших строящихся школ в Московской области. Застройщик построил дома, а школу и детские сады по какой-то причине строить не стал, данное недоразумение мы в следующем году совместно с вами исправим. В сентябре сюда уже пойдут дети", - приводятся слова Воробьева.Площадь нового здания общеобразовательного учреждения составит более 30 тысяч квадратных метров. В новой школе расположится блок начальных классов на 800 учеников, а также основная и старшая школа на 1,4 тысячи мест.
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лобня, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Новости Подмосковья, Лобня, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев

Воробьев: школу на 2200 мест откроют в Лобне в 2024 году

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Одну из крупнейших школ Подмосковья на 2200 мест и детский сад на 330 воспитанников откроют в Лобне к 1 сентября 2024 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с жителями городского округа Лобня, где проверил итоги реконструкции парка "Река времени", осмотрел строящиеся социальные объекты, а также объявил о начале реконструкции Центрального парка.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на встрече с жителями городского округа Лобня - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
Глава Подмосковья рассказал о начале реконструкции парка в Лобне
Вчера, 15:17
"Мы сегодня приехали в Лобню, где у нас накопилось достаточно большое количество вопросов. Сейчас мы находимся в одной из самых больших строящихся школ в Московской области. Застройщик построил дома, а школу и детские сады по какой-то причине строить не стал, данное недоразумение мы в следующем году совместно с вами исправим. В сентябре сюда уже пойдут дети", - приводятся слова Воробьева.
Площадь нового здания общеобразовательного учреждения составит более 30 тысяч квадратных метров. В новой школе расположится блок начальных классов на 800 учеников, а также основная и старшая школа на 1,4 тысячи мест.
 
Новости ПодмосковьяЛобняМосковская область (Подмосковье)Андрей Воробьев
 
 
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