https://ria.ru/20230502/lipetsk-1869062812.html

Более пяти тысяч липчан нашли работу с начала года

Более пяти тысяч липчан нашли работу с начала года - РИА Новости, 02.05.2023

Более пяти тысяч липчан нашли работу с начала года

Более семи тысяч человек обратились в службу занятости Липецкой области с начала года и свыше пяти тысяч из них уже трудоустроились, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T09:40

2023-05-02T09:40

2023-05-02T09:40

липецкая область

липецкая область

россия

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Более семи тысяч человек обратились в службу занятости Липецкой области с начала года и свыше пяти тысяч из них уже трудоустроились, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, на каждого незанятого жителя Липецкой области приходится по три вакансии. При этом на большинстве предприятий требуются специалисты рабочих профессий. Важнейший вопрос – уровень оплаты труда. В службе занятости ввели сервис "Эффективная вакансия", который стимулирует работодателей предлагать людям более высокие зарплаты.Артамонов отметил, что в 2021 году регион вошел в число 17 пилотных субъектов России, где стартовал проект комплексной модернизации службы занятости. Он предполагает одновременное обновление всей сети центров занятости, внедрение новых сервисов и комплексов услуг для граждан и работодателей, которые можно получить как при личном визите в службу занятости, так и дистанционно."Изменения в службе занятости региона видны невооруженным глазом. Отделения выглядят современно. В них комфортно находиться. Но главное – оказывается помощь на принципиально новом уровне. Область заинтересована в том, чтобы жители трудоспособного возраста находили работу и получали достойный заработок. Модернизация службы занятости, в первую очередь, направлена именно на это", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230428/otdykh-1868409516.html

https://ria.ru/20230426/podderzhka-1867894627.html

липецкая область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

липецкая область, россия, игорь артамонов