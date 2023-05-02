https://ria.ru/20230502/lifty-1869110946.html

В Липецкой области до конца 2023 года заменят 136 лифтов

В Липецкой области до конца 2023 года заменят 136 лифтов - РИА Новости, 02.05.2023

В Липецкой области до конца 2023 года заменят 136 лифтов

Фонд капитального ремонта Липецкой области приступил к замене лифтов в рамках региональной программы; в 2023 году будут обновлены 136 единиц лифтового... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:11

2023-05-02T12:11

2023-05-02T12:11

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Фонд капитального ремонта Липецкой области приступил к замене лифтов в рамках региональной программы; в 2023 году будут обновлены 136 единиц лифтового оборудования в 55 домах, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, новые лифты сделают комфортнее жизнь более 15 тысяч жителей региона. В 43 домах работы уже начались. Артамонов отметил, что в первую очередь в рамках капитального ремонта производится замена лифтов, отслуживших 25-летний срок. Всего в областную программу капремонта включено более четырех тысяч единиц лифтового оборудования. За 2014-2022 годы уже заменено 1048 подъемников. "Программа капитального ремонта позволяет не только привести жилые дома к нормативному состоянию, повысить их энергоэффективность, обновить инженерные сети, но и значительно преображает жилые микрорайоны за счет ремонта фасадов", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230428/ekotekhnopark-1868387106.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов