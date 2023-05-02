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В Липецкой области до конца 2023 года заменят 136 лифтов - РИА Новости, 02.05.2023
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Липецкая область
 
12:11 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/lifty-1869110946.html
В Липецкой области до конца 2023 года заменят 136 лифтов
В Липецкой области до конца 2023 года заменят 136 лифтов - РИА Новости, 02.05.2023
В Липецкой области до конца 2023 года заменят 136 лифтов
Фонд капитального ремонта Липецкой области приступил к замене лифтов в рамках региональной программы; в 2023 году будут обновлены 136 единиц лифтового... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:11
2023-05-02T12:11
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Фонд капитального ремонта Липецкой области приступил к замене лифтов в рамках региональной программы; в 2023 году будут обновлены 136 единиц лифтового оборудования в 55 домах, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, новые лифты сделают комфортнее жизнь более 15 тысяч жителей региона. В 43 домах работы уже начались. Артамонов отметил, что в первую очередь в рамках капитального ремонта производится замена лифтов, отслуживших 25-летний срок. Всего в областную программу капремонта включено более четырех тысяч единиц лифтового оборудования. За 2014-2022 годы уже заменено 1048 подъемников. "Программа капитального ремонта позволяет не только привести жилые дома к нормативному состоянию, повысить их энергоэффективность, обновить инженерные сети, но и значительно преображает жилые микрорайоны за счет ремонта фасадов", – сказал Артамонов.
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игорь артамонов
Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области до конца 2023 года заменят 136 лифтов

© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : Пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Фонд капитального ремонта Липецкой области приступил к замене лифтов в рамках региональной программы; в 2023 году будут обновлены 136 единиц лифтового оборудования в 55 домах, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, новые лифты сделают комфортнее жизнь более 15 тысяч жителей региона. В 43 домах работы уже начались.
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Артамонов отметил, что в первую очередь в рамках капитального ремонта производится замена лифтов, отслуживших 25-летний срок. Всего в областную программу капремонта включено более четырех тысяч единиц лифтового оборудования. За 2014-2022 годы уже заменено 1048 подъемников.
"Программа капитального ремонта позволяет не только привести жилые дома к нормативному состоянию, повысить их энергоэффективность, обновить инженерные сети, но и значительно преображает жилые микрорайоны за счет ремонта фасадов", – сказал Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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