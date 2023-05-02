В Киево-Печерской лавре опровергли сообщения о передаче корпусов монастыря
В Киево-Печерской лавре опровергли сообщения о передаче заповеднику 16 корпусов монастыря
Киево-Печерская лавра в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Адвокаты Киево-Печерской лавры опровергли сведения о передаче 16 корпусов монастыря в пользование национального заповедника "Киево-Печерская лавра", сообщил телеграм-канал Киево-Печерской лавры.
Ранее комиссия министерства культуры Украины заявила, что передала в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов монастыря.
"По сообщению адвокатов монастыря, указанная информация о приеме-передаче имущества не соответствует действительности. Договор, заключенный в 2013 году между монастырем и заповедником по пользованию религиозной общиной культовыми зданиями и сооружениями, действует. По поводу одностороннего отказа заповедника от договора продолжается спор, разрешаемый Хозяйственным судом г. Киева. Пока не было принято ни одного решения по делу, Монастырь продолжает пользоваться помещениями и совершать богослужения", - сказано в сообщении.
В монастыре подчеркнули, что по условиям договора аренды для передачи и возврата имущества органом управления государственным учреждением образуется комиссия, а вступление в права пользования имуществом возникает с момента подписания сторонами актов приема-передачи имущества. "Монастырь не признает одностороннего расторжения заповедником договора, представители монастыря в деятельности комиссии не участвовали, какие-либо акты не подписывали", - говорится в телеграм-канале лавры.
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.