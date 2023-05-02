https://ria.ru/20230502/lavra-1869267510.html

В Киево-Печерской лавре опровергли сообщения о передаче корпусов монастыря

В Киево-Печерской лавре опровергли сообщения о передаче корпусов монастыря - РИА Новости, 02.05.2023

В Киево-Печерской лавре опровергли сообщения о передаче корпусов монастыря

Адвокаты Киево-Печерской лавры опровергли сведения о передаче 16 корпусов монастыря в пользование национального заповедника "Киево-Печерская лавра", сообщил... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T19:50

2023-05-02T19:50

2023-05-02T19:50

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Адвокаты Киево-Печерской лавры опровергли сведения о передаче 16 корпусов монастыря в пользование национального заповедника "Киево-Печерская лавра", сообщил телеграм-канал Киево-Печерской лавры. Ранее комиссия министерства культуры Украины заявила, что передала в пользование заповедника "Киево-Печерская лавра" 16 корпусов монастыря. "По сообщению адвокатов монастыря, указанная информация о приеме-передаче имущества не соответствует действительности. Договор, заключенный в 2013 году между монастырем и заповедником по пользованию религиозной общиной культовыми зданиями и сооружениями, действует. По поводу одностороннего отказа заповедника от договора продолжается спор, разрешаемый Хозяйственным судом г. Киева. Пока не было принято ни одного решения по делу, Монастырь продолжает пользоваться помещениями и совершать богослужения", - сказано в сообщении. В монастыре подчеркнули, что по условиям договора аренды для передачи и возврата имущества органом управления государственным учреждением образуется комиссия, а вступление в права пользования имуществом возникает с момента подписания сторонами актов приема-передачи имущества. "Монастырь не признает одностороннего расторжения заповедником договора, представители монастыря в деятельности комиссии не участвовали, какие-либо акты не подписывали", - говорится в телеграм-канале лавры. Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления УПЦ минкультуры Украины о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке, от монахов потребовали покинуть лавру 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда, иск о недопустимости расторжения договора аренды был подан в Хозяйственный суд Киева.

https://ria.ru/20230501/namestnik-1869026444.html

https://ria.ru/20230430/lavra-1868827736.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

религия, украина, киев, ситуация вокруг упц, в мире, киево-печерская лавра, украинская православная церковь