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СК расследует обстрел брянского села Курковичи - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:38 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/kurkovichi-1869077243.html
СК расследует обстрел брянского села Курковичи
СК расследует обстрел брянского села Курковичи - РИА Новости, 02.05.2023
СК расследует обстрел брянского села Курковичи
Следственный комитет России расследует обстрел со стороны украинских войск села Курковичи в Брянской области, в результате которого в одном из домовладений... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:38
2023-05-02T10:38
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Следственный комитет России расследует обстрел со стороны украинских войск села Курковичи в Брянской области, в результате которого в одном из домовладений возник пожар, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Также под обстрел украинских вооруженных формирований попало село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. В одном из домовладений возник пожар, пострадавших нет. Следственными органами устанавливаются все обстоятельства указанных преступлений и лица, причастные к их совершению", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230502/tokmak-1869052784.html
брянская область
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происшествия, брянская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК расследует обстрел брянского села Курковичи

СК расследует обстрел брянского села Курковичи со стороны украинских войск

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Следственный комитет России расследует обстрел со стороны украинских войск села Курковичи в Брянской области, в результате которого в одном из домовладений возник пожар, сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Также под обстрел украинских вооруженных формирований попало село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. В одном из домовладений возник пожар, пострадавших нет. Следственными органами устанавливаются все обстоятельства указанных преступлений и лица, причастные к их совершению", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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