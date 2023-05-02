https://ria.ru/20230502/kurkovichi-1869077243.html

СК расследует обстрел брянского села Курковичи

СК расследует обстрел брянского села Курковичи - РИА Новости, 02.05.2023

СК расследует обстрел брянского села Курковичи

Следственный комитет России расследует обстрел со стороны украинских войск села Курковичи в Брянской области, в результате которого в одном из домовладений... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:38

2023-05-02T10:38

2023-05-02T10:38

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Следственный комитет России расследует обстрел со стороны украинских войск села Курковичи в Брянской области, в результате которого в одном из домовладений возник пожар, сообщается в телеграм-канале ведомства. "Также под обстрел украинских вооруженных формирований попало село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области. В одном из домовладений возник пожар, пострадавших нет. Следственными органами устанавливаются все обстоятельства указанных преступлений и лица, причастные к их совершению", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230502/tokmak-1869052784.html

брянская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, брянская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)