https://ria.ru/20230502/korablestroenie-1869089052.html
Субсидии на гражданское кораблестроение увеличат вдвое
Субсидии на гражданское кораблестроение увеличат вдвое - РИА Новости, 02.05.2023
Субсидии на гражданское кораблестроение увеличат вдвое
Отказ западных партнеров от запланированных поставок поставил некоторые отрасли в сложное положение, это относится и к судостроительным предприятиям, поэтому... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:06
2023-05-02T11:06
2023-05-02T11:10
экономика
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Отказ западных партнеров от запланированных поставок поставил некоторые отрасли в сложное положение, это относится и к судостроительным предприятиям, поэтому кабмин принял решение вдвое увеличить в этом году субсидии на гражданское кораблестроение - до 14 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Из-за отказа западных партнеров от запланированных поставок некоторые отрасли, скажем так, оказались в достаточно сложном положении, в том числе и судостроительные предприятия и наши верфи. Этот сектор занимает узловую позицию в нашей экономике... Направим в текущем году из бюджета 14 миллиардов рублей на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования. Это вдвое больше, чем в прошлом году", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он уточнил, что речь идет о поддержке гражданского кораблестроения."Получатели субсидий смогут компенсировать до 80 процентов своих затрат. Соответствующее финансирование предусмотрено и на следующий год", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20220818/verfi-1810572343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Субсидии на гражданское кораблестроение увеличат вдвое
Субсидии на гражданское кораблестроение увеличат вдвое — до 14 миллиардов рублей
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Отказ западных партнеров от запланированных поставок поставил некоторые отрасли в сложное положение, это относится и к судостроительным предприятиям, поэтому кабмин принял решение вдвое увеличить в этом году субсидии на гражданское кораблестроение - до 14 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Из-за отказа западных партнеров от запланированных поставок некоторые отрасли, скажем так, оказались в достаточно сложном положении, в том числе и судостроительные предприятия и наши верфи. Этот сектор занимает узловую позицию в нашей экономике... Направим в текущем году из бюджета 14 миллиардов рублей на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования. Это вдвое больше, чем в прошлом году", - сказал Мишустин
на совещании с вице-премьерами.
Он уточнил, что речь идет о поддержке гражданского кораблестроения.
"Получатели субсидий смогут компенсировать до 80 процентов своих затрат. Соответствующее финансирование предусмотрено и на следующий год", - добавил Мишустин.
Путин заявил о необходимости модернизации верфей