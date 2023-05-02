https://ria.ru/20230502/korablestroenie-1869089052.html

Субсидии на гражданское кораблестроение увеличат вдвое

Субсидии на гражданское кораблестроение увеличат вдвое - РИА Новости, 02.05.2023

Субсидии на гражданское кораблестроение увеличат вдвое

Отказ западных партнеров от запланированных поставок поставил некоторые отрасли в сложное положение, это относится и к судостроительным предприятиям, поэтому... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:06

2023-05-02T11:06

2023-05-02T11:10

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Отказ западных партнеров от запланированных поставок поставил некоторые отрасли в сложное положение, это относится и к судостроительным предприятиям, поэтому кабмин принял решение вдвое увеличить в этом году субсидии на гражданское кораблестроение - до 14 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Из-за отказа западных партнеров от запланированных поставок некоторые отрасли, скажем так, оказались в достаточно сложном положении, в том числе и судостроительные предприятия и наши верфи. Этот сектор занимает узловую позицию в нашей экономике... Направим в текущем году из бюджета 14 миллиардов рублей на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования. Это вдвое больше, чем в прошлом году", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он уточнил, что речь идет о поддержке гражданского кораблестроения."Получатели субсидий смогут компенсировать до 80 процентов своих затрат. Соответствующее финансирование предусмотрено и на следующий год", - добавил Мишустин.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, михаил мишустин