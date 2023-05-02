Рейтинг@Mail.ru
Субсидии на гражданское кораблестроение увеличат вдвое - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:06 02.05.2023 (обновлено: 11:10 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/korablestroenie-1869089052.html
Субсидии на гражданское кораблестроение увеличат вдвое
Субсидии на гражданское кораблестроение увеличат вдвое - РИА Новости, 02.05.2023
Субсидии на гражданское кораблестроение увеличат вдвое
Отказ западных партнеров от запланированных поставок поставил некоторые отрасли в сложное положение, это относится и к судостроительным предприятиям, поэтому... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:06
2023-05-02T11:10
экономика
россия
михаил мишустин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156094/34/1560943408_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b45c1318e0d556ae764d393fb0df21a.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Отказ западных партнеров от запланированных поставок поставил некоторые отрасли в сложное положение, это относится и к судостроительным предприятиям, поэтому кабмин принял решение вдвое увеличить в этом году субсидии на гражданское кораблестроение - до 14 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Из-за отказа западных партнеров от запланированных поставок некоторые отрасли, скажем так, оказались в достаточно сложном положении, в том числе и судостроительные предприятия и наши верфи. Этот сектор занимает узловую позицию в нашей экономике... Направим в текущем году из бюджета 14 миллиардов рублей на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования. Это вдвое больше, чем в прошлом году", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.Он уточнил, что речь идет о поддержке гражданского кораблестроения."Получатели субсидий смогут компенсировать до 80 процентов своих затрат. Соответствующее финансирование предусмотрено и на следующий год", - добавил Мишустин.
https://ria.ru/20220818/verfi-1810572343.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156094/34/1560943408_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d3043de32a9e60f1ee7eb46c3e88b0ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Субсидии на гражданское кораблестроение увеличат вдвое

Субсидии на гражданское кораблестроение увеличат вдвое — до 14 миллиардов рублей

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкСуда в порту
Суда в порту - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
Перейти в медиабанк
Суда в порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Отказ западных партнеров от запланированных поставок поставил некоторые отрасли в сложное положение, это относится и к судостроительным предприятиям, поэтому кабмин принял решение вдвое увеличить в этом году субсидии на гражданское кораблестроение - до 14 миллиардов рублей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Из-за отказа западных партнеров от запланированных поставок некоторые отрасли, скажем так, оказались в достаточно сложном положении, в том числе и судостроительные предприятия и наши верфи. Этот сектор занимает узловую позицию в нашей экономике... Направим в текущем году из бюджета 14 миллиардов рублей на разработку, серийный выпуск и модернизацию производства судового оборудования. Это вдвое больше, чем в прошлом году", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Он уточнил, что речь идет о поддержке гражданского кораблестроения.
"Получатели субсидий смогут компенсировать до 80 процентов своих затрат. Соответствующее финансирование предусмотрено и на следующий год", - добавил Мишустин.
Судостроительный комплекс Звезда в городе Большой Камень - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
Путин заявил о необходимости модернизации верфей
18 августа 2022, 18:37
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала