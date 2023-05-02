https://ria.ru/20230502/kontrakt-1869238612.html
В Тюмени открыли пункт для набора на службу по контракту
В Тюмени открыли пункт для набора на службу по контракту - РИА Новости, 02.05.2023
В Тюмени открыли пункт для набора на службу по контракту
Пункт отбора на военную службу по контракту открыли в Тюмени, его работу положительно оценил губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:24
2023-05-02T18:24
2023-05-02T18:24
тюменская область
тюменская область
александр моор
тюмень
россия
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ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Пункт отбора на военную службу по контракту открыли в Тюмени, его работу положительно оценил губернатор Тюменской области Александр Моор. Помещение пункта качественно отремонтировано, в нем просторно, есть необходимое оборудование и созданы комфортные условия для работы, отметил глава региона. Одновременно пункт может принимать до 20 кандидатов на военную службу по контракту. Каждый проходит психологическое тестирование и проверку состояния здоровья, при этом активно используется система электронного межведомственного взаимодействия. "Помещение просторное, хороший ремонт, есть все необходимое оборудование. Пообщался с инструкторами, которые помогают нашим землякам оформлять документы. Процедура простая и от подачи заявления до отправки в воинскую часть проходит не больше 3 суток. Чтобы сделать ее еще удобнее, поручил обеспечить прямо в помещении пункта возможность сфотографироваться на документы", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. По словам военного комиссара Тюменской области полковника Алексея Куличкова, инструкторы в новом пункте работают без выходных, они помогают гражданам пройти всю процедуру приема на военную службу по контракту, от написания заявления до зачисления в списки воинской части. При выборе службы в подразделениях Тюменской области "Сибирь", "Тайга" и "Тобол" контрактники получают единовременную выплату от региона в размере 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20230419/vbrosy-1866355090.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тюменская область, александр моор, тюмень, россия
Тюменская область, Тюменская область, Александр Моор, Тюмень, Россия
В Тюмени открыли пункт для набора на службу по контракту
В Тюмени открыли пункт отбора на военную службу по контракту
ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости.
Пункт отбора на военную службу по контракту открыли в Тюмени, его работу положительно оценил
губернатор Тюменской области Александр Моор.
Помещение пункта качественно отремонтировано, в нем просторно, есть необходимое оборудование и созданы комфортные условия для работы, отметил глава региона.
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Одновременно пункт может принимать до 20 кандидатов на военную службу по контракту. Каждый проходит психологическое тестирование и проверку состояния здоровья, при этом активно используется система электронного межведомственного взаимодействия.
"Помещение просторное, хороший ремонт, есть все необходимое оборудование. Пообщался с инструкторами, которые помогают нашим землякам оформлять документы. Процедура простая и от подачи заявления до отправки в воинскую часть проходит не больше 3 суток. Чтобы сделать ее еще удобнее, поручил обеспечить прямо в помещении пункта возможность сфотографироваться на документы", - сообщил Моор в своем Telegram-канале.
По словам военного комиссара Тюменской области полковника Алексея Куличкова, инструкторы в новом пункте работают без выходных, они помогают гражданам пройти всю процедуру приема на военную службу по контракту, от написания заявления до зачисления в списки воинской части. При выборе службы в подразделениях Тюменской области "Сибирь", "Тайга" и "Тобол" контрактники получают единовременную выплату от региона в размере 100 тысяч рублей.
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