https://ria.ru/20230502/kontrakt-1869238612.html

В Тюмени открыли пункт для набора на службу по контракту

В Тюмени открыли пункт для набора на службу по контракту - РИА Новости, 02.05.2023

В Тюмени открыли пункт для набора на службу по контракту

Пункт отбора на военную службу по контракту открыли в Тюмени, его работу положительно оценил губернатор Тюменской области Александр Моор. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T18:24

2023-05-02T18:24

2023-05-02T18:24

тюменская область

тюменская область

александр моор

тюмень

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/10/1750285328_0:235:2500:1641_1920x0_80_0_0_a34f73c2cd113fa36c2e89b15e8819fd.jpg

ТЮМЕНЬ, 2 мая – РИА Новости. Пункт отбора на военную службу по контракту открыли в Тюмени, его работу положительно оценил губернатор Тюменской области Александр Моор. Помещение пункта качественно отремонтировано, в нем просторно, есть необходимое оборудование и созданы комфортные условия для работы, отметил глава региона. Одновременно пункт может принимать до 20 кандидатов на военную службу по контракту. Каждый проходит психологическое тестирование и проверку состояния здоровья, при этом активно используется система электронного межведомственного взаимодействия. "Помещение просторное, хороший ремонт, есть все необходимое оборудование. Пообщался с инструкторами, которые помогают нашим землякам оформлять документы. Процедура простая и от подачи заявления до отправки в воинскую часть проходит не больше 3 суток. Чтобы сделать ее еще удобнее, поручил обеспечить прямо в помещении пункта возможность сфотографироваться на документы", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. По словам военного комиссара Тюменской области полковника Алексея Куличкова, инструкторы в новом пункте работают без выходных, они помогают гражданам пройти всю процедуру приема на военную службу по контракту, от написания заявления до зачисления в списки воинской части. При выборе службы в подразделениях Тюменской области "Сибирь", "Тайга" и "Тобол" контрактники получают единовременную выплату от региона в размере 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20230419/vbrosy-1866355090.html

https://ria.ru/20230322/shkoly-1859888334.html

тюменская область

тюмень

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

тюменская область, александр моор, тюмень, россия