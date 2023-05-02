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Трансформацию рекламной индустрии обсудили на Digital Brand Day 2023 - РИА Новости, 02.05.2023
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Трансформацию рекламной индустрии обсудили на Digital Brand Day 2023
Трансформацию рекламной индустрии обсудили на Digital Brand Day 2023 - РИА Новости, 02.05.2023
Трансформацию рекламной индустрии обсудили на Digital Brand Day 2023
прошла в закрытом офлайн-формате 21 апреля. Главная тема — трансформация маркетинговой модели "Product. Price. Place. Promotion" и ее современной составляющей — РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:48
2023-05-02T14:48
пресс-релизы
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МОСКВА, 2 мая - AdIndex. Конференция Digital Brand Day прошла в закрытом офлайн-формате 21 апреля. Главная тема — трансформация маркетинговой модели "Product. Price. Place. Promotion" и ее современной составляющей — "Performance". Ежегодное событие Digital Brand Day для российской индустрии маркетинга и рекламы традиционно организует Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд". Соорганизаторы: издание о рекламе и бизнесе AdIndex, исследовательская компания Mediascope, "Национальный рекламный альянс" (НРА).В этом году мероприятие было разделено на четыре одновременных потока, в течение которых эксперты провели анализ рекламного рынка в сравнении с прошлым годом, обсудили тренды и определили векторы развития отрасли.Алексей Толстоган, генеральный директор НРА, отметил, что за год наметилось несколько актуальных трендов. Макроэкономический прогноз в РФ последовательно улучшается, а давление геополитики превращается в рутину. Поэтому рекламодатели постепенно возвращаются к первоначальной повестке развития.Сегодня рынок снова идет в сторону краткосрочных решений и доля продаж по промо к началу года составила 45% в офлайн-ретейле, 69% — в онлайн-ретейле.Как сообщила Ксения Ачкасова, исполнительный директор Mediascope, россияне положительно оценивают появление новых отечественных брендов и доверяют ТВ. Они возвращаются к стандартным паттернам: смотрят сериалы, кино и новости. Телезрители однозначно предпочитают видеть в эфире эмоциональную рекламу, а российские бренды становятся источником радости и гордости.Все больше времени люди проводят в социальных сетях, а среднее время интернет-потребления в день составило около 4 часов. Произошел взрывной рост популярности мессенджера "Телеграм". Около 30% времени пользователи проводят в развлекательных телеграм-каналах.Эксперты также обсудили будущее наружной рекламы. Сегодня доля операторов наружной рекламы Russ Outdoor и Gallery составляет ⅔ от российского рынка. Представители компаний выступают за прозрачность и измеримость, позволяющую рекламодателям получить полную отдачу от используемых средств. Операторы делают ставку на цифровые поверхности, а рекламодатели проявляют заинтересованность в появлении понятных метрик и системе мониторинга, которая позволит сделать рынок гибким и прозрачным.Сейчас у российских производителей есть возможность зайти на рынок с новым брендом; успешно провести ребрендинг; выйти на лидирующие позиции. Однако, по словам экспертов, это "окно возможностей" будет открыто недолго.В 2023 году конференция Digital Brand Day собрала на одной площадке директоров по маркетингу, медиабайеров и digital-директоров самых крупных и активных сегодня компаний-рекламодателей в России.Презентации участников Digital Brand Day и другие материалы конференции доступны в спецпроекте мероприятия.Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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Артем Смирнов
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Трансформацию рекламной индустрии обсудили на Digital Brand Day 2023

© Фото : AdIndexКонференция Digital Brand Day 2023
Конференция Digital Brand Day 2023 - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : AdIndex
Конференция Digital Brand Day 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - AdIndex. Конференция Digital Brand Day прошла в закрытом офлайн-формате 21 апреля. Главная тема — трансформация маркетинговой модели "Product. Price. Place. Promotion" и ее современной составляющей — "Performance".

Ежегодное событие Digital Brand Day для российской индустрии маркетинга и рекламы традиционно организует Ассоциация производителей фирменных торговых марок "Русбренд". Соорганизаторы: издание о рекламе и бизнесе AdIndex, исследовательская компания Mediascope, "Национальный рекламный альянс" (НРА).

В этом году мероприятие было разделено на четыре одновременных потока, в течение которых эксперты провели анализ рекламного рынка в сравнении с прошлым годом, обсудили тренды и определили векторы развития отрасли.

Алексей Толстоган, генеральный директор НРА, отметил, что за год наметилось несколько актуальных трендов. Макроэкономический прогноз в РФ последовательно улучшается, а давление геополитики превращается в рутину. Поэтому рекламодатели постепенно возвращаются к первоначальной повестке развития.

Сегодня рынок снова идет в сторону краткосрочных решений и доля продаж по промо к началу года составила 45% в офлайн-ретейле, 69% — в онлайн-ретейле.

Как сообщила Ксения Ачкасова, исполнительный директор Mediascope, россияне положительно оценивают появление новых отечественных брендов и доверяют ТВ. Они возвращаются к стандартным паттернам: смотрят сериалы, кино и новости. Телезрители однозначно предпочитают видеть в эфире эмоциональную рекламу, а российские бренды становятся источником радости и гордости.

Все больше времени люди проводят в социальных сетях, а среднее время интернет-потребления в день составило около 4 часов. Произошел взрывной рост популярности мессенджера "Телеграм". Около 30% времени пользователи проводят в развлекательных телеграм-каналах.

Эксперты также обсудили будущее наружной рекламы. Сегодня доля операторов наружной рекламы Russ Outdoor и Gallery составляет ⅔ от российского рынка. Представители компаний выступают за прозрачность и измеримость, позволяющую рекламодателям получить полную отдачу от используемых средств.

Операторы делают ставку на цифровые поверхности, а рекламодатели проявляют заинтересованность в появлении понятных метрик и системе мониторинга, которая позволит сделать рынок гибким и прозрачным.

Сейчас у российских производителей есть возможность зайти на рынок с новым брендом; успешно провести ребрендинг; выйти на лидирующие позиции. Однако, по словам экспертов, это "окно возможностей" будет открыто недолго.

В 2023 году конференция Digital Brand Day собрала на одной площадке директоров по маркетингу, медиабайеров и digital-директоров самых крупных и активных сегодня компаний-рекламодателей в России.
Презентации участников Digital Brand Day и другие материалы конференции доступны в спецпроекте мероприятия.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
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