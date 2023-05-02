https://ria.ru/20230502/kolledzh-1869216480.html

Три белгородских суза получат 70,5 миллиона рублей на развитие

Три белгородских суза получат 70,5 миллиона рублей на развитие - РИА Новости, 02.05.2023

Три белгородских суза получат 70,5 миллиона рублей на развитие

Три медицинских колледжа Белгородской области получат 60,5 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Профессионалитет", еще 10... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:24

2023-05-02T17:24

2023-05-02T17:25

белгородская область

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россия

вячеслав гладков

белгородский государственный университет

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БЕЛГОРОД, 2 мая – РИА Новости. Три медицинских колледжа Белгородской области получат 60,5 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Профессионалитет", еще 10 миллионов рублей добавит областной бюджет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Мы подавали заявку на участие в проекте "Профессионалитет" в части создания медицинского кластера и победили. Наш Старооскольский медицинский колледж, Валуйский и колледж Белгородского государственного университета получат дополнительно 60,5 миллиона из федерального бюджета. Десять миллионов добавим своих", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, выделенные средства пойдут на улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса. Сам проект направлен на совершенствование качества подготовки медицинских специалистов среднего звена и ликвидацию дефицита кадров в сфере клинической и профилактической медицины. Перед профессиональными образовательными организациями медицинского профиля стоит задача подготовки специалистов не только для гражданских направлений системы здравоохранения, но и для служб оперативного и экстренного реагирования. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в состав кластера, помимо трех колледжей, также вошли ведущие лечебные учреждения региона – Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа, городская больница №2 Белгорода, городская поликлиника Белгорода, Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского и другие – всего 14 государственных и частных учреждений. Проект позволит обновить материально-техническую базу практической подготовки медицинских работников. Помимо средств гранта и областной поддержки, финансовая помощь предполагается и от лечебных учреждений региона. Правительство региона в декабре 2021 года утвердило "Региональную стратегию обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами на 2021-2030 годы". Создание медицинского кластера, объясняют в пресс-службе, ещё один эффективный инструмент в ликвидации дефицита медицинских кадров в регионе. Кроме того, образовательный кластер в области сельского хозяйства на базе Корочанского сельскохозяйственного техникума по итогам рейтингования министерством просвещения РФ занимает первое место среди существующих кластеров, а колледж входит в тройку лучших колледжей страны, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230412/kolledzh-1864641704.html

https://ria.ru/20230412/dekada-1864715206.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, белгородский государственный университет