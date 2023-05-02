https://ria.ru/20230502/kolledzh-1869216480.html
Три белгородских суза получат 70,5 миллиона рублей на развитие
Три белгородских суза получат 70,5 миллиона рублей на развитие - РИА Новости, 02.05.2023
Три белгородских суза получат 70,5 миллиона рублей на развитие
Три медицинских колледжа Белгородской области получат 60,5 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Профессионалитет", еще 10... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:24
2023-05-02T17:24
2023-05-02T17:25
белгородская область
белгородская область
белгород
россия
вячеслав гладков
белгородский государственный университет
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БЕЛГОРОД, 2 мая – РИА Новости. Три медицинских колледжа Белгородской области получат 60,5 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Профессионалитет", еще 10 миллионов рублей добавит областной бюджет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "Мы подавали заявку на участие в проекте "Профессионалитет" в части создания медицинского кластера и победили. Наш Старооскольский медицинский колледж, Валуйский и колледж Белгородского государственного университета получат дополнительно 60,5 миллиона из федерального бюджета. Десять миллионов добавим своих", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона. По словам губернатора, выделенные средства пойдут на улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса. Сам проект направлен на совершенствование качества подготовки медицинских специалистов среднего звена и ликвидацию дефицита кадров в сфере клинической и профилактической медицины. Перед профессиональными образовательными организациями медицинского профиля стоит задача подготовки специалистов не только для гражданских направлений системы здравоохранения, но и для служб оперативного и экстренного реагирования. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в состав кластера, помимо трех колледжей, также вошли ведущие лечебные учреждения региона – Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа, городская больница №2 Белгорода, городская поликлиника Белгорода, Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского и другие – всего 14 государственных и частных учреждений. Проект позволит обновить материально-техническую базу практической подготовки медицинских работников. Помимо средств гранта и областной поддержки, финансовая помощь предполагается и от лечебных учреждений региона. Правительство региона в декабре 2021 года утвердило "Региональную стратегию обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами на 2021-2030 годы". Создание медицинского кластера, объясняют в пресс-службе, ещё один эффективный инструмент в ликвидации дефицита медицинских кадров в регионе. Кроме того, образовательный кластер в области сельского хозяйства на базе Корочанского сельскохозяйственного техникума по итогам рейтингования министерством просвещения РФ занимает первое место среди существующих кластеров, а колледж входит в тройку лучших колледжей страны, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230412/kolledzh-1864641704.html
https://ria.ru/20230412/dekada-1864715206.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, белгород, россия, вячеслав гладков, белгородский государственный университет
Белгородская область, Белгородская область, Белгород, Россия, Вячеслав Гладков, Белгородский государственный университет
Три белгородских суза получат 70,5 миллиона рублей на развитие
Губернатор Гладков: три белгородских медколледжа получат 70,5 миллиона рублей на развитие
БЕЛГОРОД, 2 мая – РИА Новости. Три медицинских колледжа Белгородской области получат 60,5 миллиона рублей из федерального бюджета в рамках федерального проекта "Профессионалитет", еще 10 миллионов рублей добавит областной бюджет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Мы подавали заявку на участие в проекте "Профессионалитет" в части создания медицинского кластера и победили. Наш Старооскольский медицинский колледж, Валуйский и колледж Белгородского государственного университета
получат дополнительно 60,5 миллиона из федерального бюджета. Десять миллионов добавим своих", - сообщил Гладков, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
По словам губернатора, выделенные средства пойдут на улучшение материально-технического обеспечения учебного процесса. Сам проект направлен на совершенствование качества подготовки медицинских специалистов среднего звена и ликвидацию дефицита кадров в сфере клинической и профилактической медицины. Перед профессиональными образовательными организациями медицинского профиля стоит задача подготовки специалистов не только для гражданских направлений системы здравоохранения, но и для служб оперативного и экстренного реагирования.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в состав кластера, помимо трех колледжей, также вошли ведущие лечебные учреждения региона – Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа, городская больница №2 Белгорода
, городская поликлиника Белгорода, Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского и другие – всего 14 государственных и частных учреждений.
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Проект позволит обновить материально-техническую базу практической подготовки медицинских работников. Помимо средств гранта и областной поддержки, финансовая помощь предполагается и от лечебных учреждений региона.
Правительство региона в декабре 2021 года утвердило "Региональную стратегию обеспечения системы здравоохранения Белгородской области медицинскими кадрами на 2021-2030 годы". Создание медицинского кластера, объясняют в пресс-службе, ещё один эффективный инструмент в ликвидации дефицита медицинских кадров в регионе.
Кроме того, образовательный кластер в области сельского хозяйства на базе Корочанского сельскохозяйственного техникума по итогам рейтингования министерством просвещения РФ
занимает первое место среди существующих кластеров, а колледж входит в тройку лучших колледжей страны, добавили в пресс-службе.
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