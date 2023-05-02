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Рада поддержала закон о размещении военного кладбища в Киеве - РИА Новости, 02.05.2023
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17:28 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/kladbische-1869217322.html
Рада поддержала закон о размещении военного кладбища в Киеве
Рада поддержала закон о размещении военного кладбища в Киеве - РИА Новости, 02.05.2023
Рада поддержала закон о размещении военного кладбища в Киеве
Верховная Рада Украины поддержала закон о размещении национального военного мемориального кладбища в городе Киеве, сообщил во вторник депутат парламента Ярослав РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:28
2023-05-02T17:28
в мире
киев
украина
верховная рада украины
виталий кличко
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Верховная Рада Украины поддержала закон о размещении национального военного мемориального кладбища в городе Киеве, сообщил во вторник депутат парламента Ярослав Железняк. "Парламент поддержал закон №9240 о размещении национального военного мемориального кладбища в городе Киеве. "За" в целом – 322", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Законом предусматривается следующие изменения: передача в пользование и изменение назначения земельных участков государственной и коммунальной собственности для размещения национального военного мемориального кладбища на Броварском проспекте, возможность изъятия лесных земель под строительство без возмещения ущерба владельцам земли и землепользователям. Проектирование кладбища будет осуществляться без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков. Кроме того, предлагается разрешить перезахоронения на национальном военном мемориальном кладбище "героев Украины, которым, начиная с 2014 года, вручен орден "Золотая Звезда", и перезахоронение выдающихся борцов за независимость Украины в ХХ веке" по решению правительства. Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, Киевсовет отвел 100 гектаров земли под создание национального военного мемориального кладбища.
https://ria.ru/20230502/kiev-1869144726.html
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в мире, киев, украина, верховная рада украины, виталий кличко
В мире, Киев, Украина, Верховная Рада Украины, Виталий Кличко
Рада поддержала закон о размещении военного кладбища в Киеве

Рада поддержала закон о размещении национального военного мемориального кладбища в Киеве

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Верховная Рада Украины поддержала закон о размещении национального военного мемориального кладбища в городе Киеве, сообщил во вторник депутат парламента Ярослав Железняк.
"Парламент поддержал закон №9240 о размещении национального военного мемориального кладбища в городе Киеве. "За" в целом – 322", - написал Железняк в своем Telegram-канале.
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Законом предусматривается следующие изменения: передача в пользование и изменение назначения земельных участков государственной и коммунальной собственности для размещения национального военного мемориального кладбища на Броварском проспекте, возможность изъятия лесных земель под строительство без возмещения ущерба владельцам земли и землепользователям. Проектирование кладбища будет осуществляться без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков.
Кроме того, предлагается разрешить перезахоронения на национальном военном мемориальном кладбище "героев Украины, которым, начиная с 2014 года, вручен орден "Золотая Звезда", и перезахоронение выдающихся борцов за независимость Украины в ХХ веке" по решению правительства.
Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, Киевсовет отвел 100 гектаров земли под создание национального военного мемориального кладбища.
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