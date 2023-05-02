https://ria.ru/20230502/kladbische-1869217322.html

Рада поддержала закон о размещении военного кладбища в Киеве

Рада поддержала закон о размещении военного кладбища в Киеве - РИА Новости, 02.05.2023

Рада поддержала закон о размещении военного кладбища в Киеве

Верховная Рада Украины поддержала закон о размещении национального военного мемориального кладбища в городе Киеве, сообщил во вторник депутат парламента Ярослав РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:28

2023-05-02T17:28

2023-05-02T17:28

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киев

украина

верховная рада украины

виталий кличко

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Верховная Рада Украины поддержала закон о размещении национального военного мемориального кладбища в городе Киеве, сообщил во вторник депутат парламента Ярослав Железняк. "Парламент поддержал закон №9240 о размещении национального военного мемориального кладбища в городе Киеве. "За" в целом – 322", - написал Железняк в своем Telegram-канале. Законом предусматривается следующие изменения: передача в пользование и изменение назначения земельных участков государственной и коммунальной собственности для размещения национального военного мемориального кладбища на Броварском проспекте, возможность изъятия лесных земель под строительство без возмещения ущерба владельцам земли и землепользователям. Проектирование кладбища будет осуществляться без получения градостроительных условий и ограничений застройки земельных участков. Кроме того, предлагается разрешить перезахоронения на национальном военном мемориальном кладбище "героев Украины, которым, начиная с 2014 года, вручен орден "Золотая Звезда", и перезахоронение выдающихся борцов за независимость Украины в ХХ веке" по решению правительства. Как сообщал ранее мэр Киева Виталий Кличко, Киевсовет отвел 100 гектаров земли под создание национального военного мемориального кладбища.

https://ria.ru/20230502/kiev-1869144726.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, киев, украина, верховная рада украины, виталий кличко