https://ria.ru/20230502/kiev-1869144726.html
Власти Киева переименовали улицу, названную в честь советского офицера
Власти Киева переименовали улицу, названную в честь советского офицера - РИА Новости, 02.05.2023
Власти Киева переименовали улицу, названную в честь советского офицера
Власти Киева в рамках так называемой "декоммунизации" переименовали улицу полковника Шутова, участника Гражданской и Великой Отечественной войн, сообщили в... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:28
2023-05-02T13:28
2023-05-02T13:28
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598125_15:0:2839:1588_1920x0_80_0_0_b85cc239d9d47cf661aeacea3454dffc.jpg
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Власти Киева в рамках так называемой "декоммунизации" переименовали улицу полковника Шутова, участника Гражданской и Великой Отечественной войн, сообщили в городской администрации. "В Соломенском районе улица полковника Шутова переименована в честь исторической местности улица Грушецкая. Улица полковника Шутова была названа в честь советского офицера, Героя Советского Союза Степана Шутова. Название – улица Грушецкая предложена от названия исторической местности Грушки", - говорится в сообщении на сайте администрации. Уточняется, что решение было принято по результатам электронного голосования, в котором участвовали жители Киева, депутаты поддержали решение. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
https://ria.ru/20230329/pamyatnik-1861696607.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830598125_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7ce818621fb1599d9bd2174068bf7096.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия
Власти Киева переименовали улицу, названную в честь советского офицера
Киевские власти сообщили о переименовании улицы, названной в честь советского офицера