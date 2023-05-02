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Власти Киева переименовали улицу, названную в честь советского офицера - РИА Новости, 02.05.2023
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13:28 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/kiev-1869144726.html
Власти Киева переименовали улицу, названную в честь советского офицера
Власти Киева переименовали улицу, названную в честь советского офицера - РИА Новости, 02.05.2023
Власти Киева переименовали улицу, названную в честь советского офицера
Власти Киева в рамках так называемой "декоммунизации" переименовали улицу полковника Шутова, участника Гражданской и Великой Отечественной войн, сообщили в... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:28
2023-05-02T13:28
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россия
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Власти Киева в рамках так называемой "декоммунизации" переименовали улицу полковника Шутова, участника Гражданской и Великой Отечественной войн, сообщили в городской администрации. "В Соломенском районе улица полковника Шутова переименована в честь исторической местности улица Грушецкая. Улица полковника Шутова была названа в честь советского офицера, Героя Советского Союза Степана Шутова. Название – улица Грушецкая предложена от названия исторической местности Грушки", - говорится в сообщении на сайте администрации. Уточняется, что решение было принято по результатам электронного голосования, в котором участвовали жители Киева, депутаты поддержали решение. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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Украина, Россия
Власти Киева переименовали улицу, названную в честь советского офицера

Киевские власти сообщили о переименовании улицы, названной в честь советского офицера

© AP Photo / Andrew KravchenkoКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Власти Киева в рамках так называемой "декоммунизации" переименовали улицу полковника Шутова, участника Гражданской и Великой Отечественной войн, сообщили в городской администрации.
"В Соломенском районе улица полковника Шутова переименована в честь исторической местности улица Грушецкая. Улица полковника Шутова была названа в честь советского офицера, Героя Советского Союза Степана Шутова. Название – улица Грушецкая предложена от названия исторической местности Грушки", - говорится в сообщении на сайте администрации.
Уточняется, что решение было принято по результатам электронного голосования, в котором участвовали жители Киева, депутаты поддержали решение.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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