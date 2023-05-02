https://ria.ru/20230502/khinton-1869084005.html

"Крестный отец ИИ" предупредил о возможных рисках технологии

"Крестный отец ИИ" предупредил о возможных рисках технологии - РИА Новости, 02.05.2023

"Крестный отец ИИ" предупредил о возможных рисках технологии

Британско-канадский ученый Джеффри Хинтон, которого называют "пионером" в области искусственного интеллекта (ИИ), покинул компанию Google, чтобы открыто... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T10:58

2023-05-02T10:58

2023-05-02T11:47

в мире

сша

технологии

торонто

google

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/02/1869082740_0:217:3076:1947_1920x0_80_0_0_ef831d794c3098ef2274a4f40ee65a0e.jpg

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Британско-канадский ученый Джеффри Хинтон, которого называют "пионером" в области искусственного интеллекта (ИИ), покинул компанию Google, чтобы открыто предупредить людей об опасности технологии, пишет газета The New York Times. "Доктор Хинтон сказал, что ушел с работы в Google, где проработал более десяти лет и стал одним из наиболее уважаемых людей в области, чтобы свободно говорить о рисках ИИ", — отметили журналисты.В 2012 году доктор Хинтон и двое его студентов в университете Торонто построили нейронную сеть, способную анализировать тысячи фотографий и распознавать обычные объекты — цветы, собаки и автомобили. Как сообщается, компания Google потратила 44 миллиона долларов на приобретение основанной Хинтоном компании. А разработанная нейросеть стала одной из интеллектуальных основ для современных технологий на основе генеративного ИИ, таких как ChatGPT. В интервью газете ученый отметил, что частично сожалеет о работе всей его жизни. В то же время он признал, что эту работу в любом случае сделал бы кто-то другой.Издание сообщает, что многие работники области опасаются, что технологии на основе искусственного интеллекта уже могут быть инструментом для распространения ложной информации, а также могут создать угрозу для существующих рабочих мест. "Сложно представить, как можно предотвратить использование (технологий. — Прим. ред.) злонамеренными пользователями для плохих целей", — заявил Хинтон. По его словам, по мере развития модели искусственного интеллекта становятся "все более опасными"."Посмотрите на то, что было пять лет назад, и на то, что сейчас, <...> сравните разницу и спроецируйте ее на будущее. Это страшно", — добавил ученый. Правительства некоторых стран уже изучают риски использования ИИ. Так, администрация президента США Джо Байдена думает о необходимости проверки моделей, например ChatGPT, на фоне опасений, что их могут использовать для совершения преступлений и распространения дезинформации. В свою очередь, Управление по вопросам киберпространства КНР представило проект мер по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта, в которых, в частности, отмечается, что генерируемый контент должен воплощать "базовые социалистические ценности". Глава Google Сундар Пичаи заявлял, что развитие искусственного интеллекта и его внедрение в повседневную жизнь может привести к увеличению масштаба дезинформации.

https://ria.ru/20230423/intellekt-1867207531.html

https://ria.ru/20230418/mask-1865963604.html

сша

торонто

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, технологии, торонто, google