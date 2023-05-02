https://ria.ru/20230502/khinton-1869084005.html
"Крестный отец ИИ" предупредил о возможных рисках технологии
"Крестный отец ИИ" предупредил о возможных рисках технологии - РИА Новости, 02.05.2023
"Крестный отец ИИ" предупредил о возможных рисках технологии
Британско-канадский ученый Джеффри Хинтон, которого называют "пионером" в области искусственного интеллекта (ИИ), покинул компанию Google, чтобы открыто... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:58
2023-05-02T10:58
2023-05-02T11:47
в мире
сша
технологии
торонто
google
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МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Британско-канадский ученый Джеффри Хинтон, которого называют "пионером" в области искусственного интеллекта (ИИ), покинул компанию Google, чтобы открыто предупредить людей об опасности технологии, пишет газета The New York Times. "Доктор Хинтон сказал, что ушел с работы в Google, где проработал более десяти лет и стал одним из наиболее уважаемых людей в области, чтобы свободно говорить о рисках ИИ", — отметили журналисты.В 2012 году доктор Хинтон и двое его студентов в университете Торонто построили нейронную сеть, способную анализировать тысячи фотографий и распознавать обычные объекты — цветы, собаки и автомобили. Как сообщается, компания Google потратила 44 миллиона долларов на приобретение основанной Хинтоном компании. А разработанная нейросеть стала одной из интеллектуальных основ для современных технологий на основе генеративного ИИ, таких как ChatGPT. В интервью газете ученый отметил, что частично сожалеет о работе всей его жизни. В то же время он признал, что эту работу в любом случае сделал бы кто-то другой.Издание сообщает, что многие работники области опасаются, что технологии на основе искусственного интеллекта уже могут быть инструментом для распространения ложной информации, а также могут создать угрозу для существующих рабочих мест. "Сложно представить, как можно предотвратить использование (технологий. — Прим. ред.) злонамеренными пользователями для плохих целей", — заявил Хинтон. По его словам, по мере развития модели искусственного интеллекта становятся "все более опасными"."Посмотрите на то, что было пять лет назад, и на то, что сейчас, <...> сравните разницу и спроецируйте ее на будущее. Это страшно", — добавил ученый. Правительства некоторых стран уже изучают риски использования ИИ. Так, администрация президента США Джо Байдена думает о необходимости проверки моделей, например ChatGPT, на фоне опасений, что их могут использовать для совершения преступлений и распространения дезинформации. В свою очередь, Управление по вопросам киберпространства КНР представило проект мер по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта, в которых, в частности, отмечается, что генерируемый контент должен воплощать "базовые социалистические ценности". Глава Google Сундар Пичаи заявлял, что развитие искусственного интеллекта и его внедрение в повседневную жизнь может привести к увеличению масштаба дезинформации.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, технологии, торонто, google
В мире, США, Технологии, Торонто, Google
"Крестный отец ИИ" предупредил о возможных рисках технологии
"Крестный отец ИИ" Джеффри Хинтон покинул Google, чтобы предупредить о рисках технологии
МОСКВА, 2 мая — РИА Новости.
Британско-канадский ученый Джеффри Хинтон, которого называют "пионером" в области искусственного интеллекта (ИИ), покинул компанию Google, чтобы открыто предупредить людей об опасности технологии, пишет газета The New York Times
.
"Доктор Хинтон сказал, что ушел с работы в Google, где проработал более десяти лет и стал одним из наиболее уважаемых людей в области, чтобы свободно говорить о рисках ИИ", — отметили журналисты.
В 2012 году доктор Хинтон и двое его студентов в университете Торонто
построили нейронную сеть, способную анализировать тысячи фотографий и распознавать обычные объекты — цветы, собаки и автомобили. Как сообщается, компания Google потратила 44 миллиона долларов на приобретение основанной Хинтоном компании. А разработанная нейросеть стала одной из интеллектуальных основ для современных технологий на основе генеративного ИИ, таких как ChatGPT.
В интервью газете ученый отметил, что частично сожалеет о работе всей его жизни. В то же время он признал, что эту работу в любом случае сделал бы кто-то другой.
Историк увидел в искусственном интеллекте угрозу демократии
Издание сообщает, что многие работники области опасаются, что технологии на основе искусственного интеллекта уже могут быть инструментом для распространения ложной информации, а также могут создать угрозу для существующих рабочих мест.
"Сложно представить, как можно предотвратить использование (технологий. — Прим. ред.) злонамеренными пользователями для плохих целей", — заявил Хинтон.
По его словам, по мере развития модели искусственного интеллекта становятся "все более опасными".
"Посмотрите на то, что было пять лет назад, и на то, что сейчас, <...> сравните разницу и спроецируйте ее на будущее. Это страшно", — добавил ученый.
Правительства некоторых стран уже изучают риски использования ИИ. Так, администрация президента США Джо Байдена
думает о необходимости проверки моделей, например ChatGPT, на фоне опасений, что их могут использовать для совершения преступлений и распространения дезинформации.
В свою очередь, Управление по вопросам киберпространства КНР
представило проект мер по регулированию сервисов генеративного искусственного интеллекта, в которых, в частности, отмечается, что генерируемый контент должен воплощать "базовые социалистические ценности". Глава Google Сундар Пичаи заявлял, что развитие искусственного интеллекта и его внедрение в повседневную жизнь может привести к увеличению масштаба дезинформации.
Маск заявил об угрозе гибели человечества от искусственного интеллекта