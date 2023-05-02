На двух иранских актрис завели дело за несоблюдение закона о хиджабе
IRNA: на двух известных иранских актрис завели дело за нарушение закона о ношении хиджаба
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Судебное дело заведено на известных иранских актрис кино и театра Афсане Байеган и Фатеме Мотамед-Арья за неношение хиджаба, сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление отдела по связям с общественностью Командования силами правопорядка Тегерана.
"Афсане Байеган и Фатеме Мотамед-Арья нарушили (закон об обязательном) ношении хиджаба на церемонии, посвященной чествованию Атилы Песиани (известный иранский актер – ред.). Остальные женщины присутствовали на этом мероприятии в хиджабе, соблюдая исламские нормы… Поэтому, учитывая… очевидное преступление... совершенное этими лицами, полиция общественной безопасности возбудила дело… которое сейчас находится на рассмотрении судебными органами", – говорится в заявлении.
Вопрос о соблюдении правил ношения хиджаба и других видов платков, которые должны обязательно покрывать голову любой иранки, связан с беспорядками, прокатившимися по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие обвинили в смерти Махсы власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков совершали нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, сотрудников полиции и КСИР. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый - в городе Шираз, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.
Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.