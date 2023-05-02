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На двух иранских актрис завели дело за несоблюдение закона о хиджабе - РИА Новости, 02.05.2023
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11:45 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/khidzhab-1869101008.html
На двух иранских актрис завели дело за несоблюдение закона о хиджабе
На двух иранских актрис завели дело за несоблюдение закона о хиджабе - РИА Новости, 02.05.2023
На двух иранских актрис завели дело за несоблюдение закона о хиджабе
Судебное дело заведено на известных иранских актрис кино и театра Афсане Байеган и Фатеме Мотамед-Арья за неношение хиджаба, сообщает агентство IRNA со ссылкой... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:45
2023-05-02T11:45
в мире
тегеран (город)
иран
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Судебное дело заведено на известных иранских актрис кино и театра Афсане Байеган и Фатеме Мотамед-Арья за неношение хиджаба, сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление отдела по связям с общественностью Командования силами правопорядка Тегерана. "Афсане Байеган и Фатеме Мотамед-Арья нарушили (закон об обязательном) ношении хиджаба на церемонии, посвященной чествованию Атилы Песиани (известный иранский актер – ред.). Остальные женщины присутствовали на этом мероприятии в хиджабе, соблюдая исламские нормы… Поэтому, учитывая… очевидное преступление... совершенное этими лицами, полиция общественной безопасности возбудила дело… которое сейчас находится на рассмотрении судебными органами", – говорится в заявлении. Вопрос о соблюдении правил ношения хиджаба и других видов платков, которые должны обязательно покрывать голову любой иранки, связан с беспорядками, прокатившимися по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие обвинили в смерти Махсы власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков совершали нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, сотрудников полиции и КСИР. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый - в городе Шираз, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции. Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
https://ria.ru/20230203/khidzhab-1849647249.html
https://ria.ru/20221207/iran-1836892982.html
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в мире, тегеран (город), иран, белуджистан
В мире, Тегеран (город), Иран, Белуджистан
На двух иранских актрис завели дело за несоблюдение закона о хиджабе

IRNA: на двух известных иранских актрис завели дело за нарушение закона о ношении хиджаба

© РИА Новости / Антон БыстровВид на Тегеран, Иран
Вид на Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Антон Быстров
Вид на Тегеран, Иран. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Судебное дело заведено на известных иранских актрис кино и театра Афсане Байеган и Фатеме Мотамед-Арья за неношение хиджаба, сообщает агентство IRNA со ссылкой на заявление отдела по связям с общественностью Командования силами правопорядка Тегерана.
"Афсане Байеган и Фатеме Мотамед-Арья нарушили (закон об обязательном) ношении хиджаба на церемонии, посвященной чествованию Атилы Песиани (известный иранский актер – ред.). Остальные женщины присутствовали на этом мероприятии в хиджабе, соблюдая исламские нормы… Поэтому, учитывая… очевидное преступление... совершенное этими лицами, полиция общественной безопасности возбудила дело… которое сейчас находится на рассмотрении судебными органами", – говорится в заявлении.
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Вопрос о соблюдении правил ношения хиджаба и других видов платков, которые должны обязательно покрывать голову любой иранки, связан с беспорядками, прокатившимися по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие обвинили в смерти Махсы власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков совершали нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, сотрудников полиции и КСИР. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый - в городе Шираз, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.
Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
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