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Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Алеппо в Сирии

Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Алеппо в Сирии - РИА Новости, 02.05.2023

Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Алеппо в Сирии

Израиль совершил атаку на окрестности сирийского города Алеппо, средства ПВО Сирии сбили часть ракет, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Akhbar. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T00:14

2023-05-02T00:14

2023-05-02T00:14

сирия

алеппо

израиль

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КАИР, 2 мая - РИА Новости. Израиль совершил атаку на окрестности сирийского города Алеппо, средства ПВО Сирии сбили часть ракет, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Akhbar."Израиль совершил агрессию на Алеппо. Противовоздушная оборона отреагировала на израильского противника и сбила часть его ракет ", - говорится в сообщении.На прошлой неделе в ночь на субботу агентство САНА передавало, что средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над Хомсом. Министерство обороны Сирии позднее сообщило, что три мирных жителя получили ранения в результате израильской ракетной атаки на окрестности Хомса.

https://ria.ru/20230228/provokatsii-1854964951.html

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сирия, алеппо, израиль, в мире