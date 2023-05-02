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Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Алеппо в Сирии - РИА Новости, 02.05.2023
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00:14 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/izrail-1869038526.html
Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Алеппо в Сирии
Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Алеппо в Сирии - РИА Новости, 02.05.2023
Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Алеппо в Сирии
Израиль совершил атаку на окрестности сирийского города Алеппо, средства ПВО Сирии сбили часть ракет, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Akhbar. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T00:14
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сирия
алеппо
израиль
в мире
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КАИР, 2 мая - РИА Новости. Израиль совершил атаку на окрестности сирийского города Алеппо, средства ПВО Сирии сбили часть ракет, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Akhbar."Израиль совершил агрессию на Алеппо. Противовоздушная оборона отреагировала на израильского противника и сбила часть его ракет ", - говорится в сообщении.На прошлой неделе в ночь на субботу агентство САНА передавало, что средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над Хомсом. Министерство обороны Сирии позднее сообщило, что три мирных жителя получили ранения в результате израильской ракетной атаки на окрестности Хомса.
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сирия, алеппо, израиль, в мире
Сирия, Алеппо, Израиль, В мире
Израиль нанес ракетный удар по окрестностям Алеппо в Сирии

Al-Akhbar: Израиль совершил атаку на окрестности Алеппо, сирийская ПВО сбила часть ракет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитная самоходная установка "Шилка" на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии у города Катана в Сирии
Зенитная самоходная установка Шилка на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии у города Катана в Сирии - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Зенитная самоходная установка "Шилка" на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии у города Катана в Сирии. Архивное фото
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КАИР, 2 мая - РИА Новости. Израиль совершил атаку на окрестности сирийского города Алеппо, средства ПВО Сирии сбили часть ракет, сообщает сирийский государственный телеканал Al-Akhbar.
"Израиль совершил агрессию на Алеппо. Противовоздушная оборона отреагировала на израильского противника и сбила часть его ракет ", - говорится в сообщении.
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Россия призвала Израиль прекратить вооруженные провокации против Сирии
28 февраля, 20:20
На прошлой неделе в ночь на субботу агентство САНА передавало, что средства ПВО Сирии отражают атаку в небе над Хомсом. Министерство обороны Сирии позднее сообщило, что три мирных жителя получили ранения в результате израильской ракетной атаки на окрестности Хомса.
 
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