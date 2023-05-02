https://ria.ru/20230502/investvystavka-1869247232.html
Ингушетия подпишет соглашения о сотрудничестве на Кавказской инвествыставке
Ингушетия подпишет соглашения о сотрудничестве на Кавказской инвествыставке - РИА Новости, 02.05.2023
Ингушетия подпишет соглашения о сотрудничестве на Кавказской инвествыставке
Власти Ингушетии попишут на проходящей в Минеральных Водах первой Кавказской инвестиционной выставке четыре соглашения о сотрудничестве с банками, корпорацией... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T18:40
2023-05-02T18:40
2023-05-02T18:40
республика ингушетия
промсвязьбанк
сбербанк россии
корпорация мсп
махмуд-али калиматов
экономика
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НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости. Власти Ингушетии попишут на проходящей в Минеральных Водах первой Кавказской инвестиционной выставке четыре соглашения о сотрудничестве с банками, корпорацией МСП и инвестором в производство очистных сооружений, сообщила пресс-служба главы региона. Кавказская инвестиционная выставка пройдет 3-4 мая в выставочном центре "МинводыЭкспо" в Минеральных Водах. Стартовый день выставки – 2 мая. "Республика Ингушетия подпишет на Кавказской инвестиционной выставке соглашения со Сбербанком, Промсвязьбанком, Корпорацией МСП и ООО "Инвестстройпроект". Их подписание станет важным шагом в развитии бизнеса и инфраструктуры в республике", - говорится в сообщении. Отмечается, что соглашение со Сбербанком предполагает сотрудничество в области устойчивого развития и применения ESG-практик - это регулирование воздействия на окружающую среду, социальная ответственность, корпоративные стандарты управления. "В рамках соглашения с ПАО "Промсвязьбанк" планируется развитие и внедрение современных банковских технологий в Ингушетии, реализация социально-значимых и других инфраструктурных проектов, программ внедрения безналичной формы расчетов по выплате заработной платы", - уточняется в публикации. По информации пресс-службы, планы сотрудничества с корпорацией МСП касаются совместной работы по расширению возможностей предпринимателей на получение господдержки, в частности, для привлечения финансирования по программам льготного кредитования, гарантийной поддержки участников Национальной гарантийной системы, льготного лизинга оборудования. "В рамках сотрудничества с ООО "Инвестстройпроект" предполагается создание в регионе предприятия по производству очистных сооружений. Для реализации проекта инвестор намерен вложить 100 миллионов рублей, а республика окажет ему необходимую поддержку", - пояснили в пресс-службе. "Подписание этих соглашений демонстрирует высокий уровень доверия к инвестиционному потенциалу Ингушетии и подтверждает стремление республики к экономическому развитию и созданию благоприятных условий для бизнеса", - заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов.
https://ria.ru/20230413/reorganizatsiya-1865027290.html
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промсвязьбанк, сбербанк россии, корпорация мсп, махмуд-али калиматов, экономика
Республика Ингушетия, Промсвязьбанк, Сбербанк России, Корпорация МСП, Махмуд-Али Калиматов, Экономика
Ингушетия подпишет соглашения о сотрудничестве на Кавказской инвествыставке
Ингушетия подпишет четыре соглашения о сотрудничестве на Кавказской инвествыставке
НАЛЬЧИК, 2 мая - РИА Новости.
Власти Ингушетии попишут на проходящей в Минеральных Водах первой Кавказской инвестиционной выставке четыре соглашения о сотрудничестве с банками, корпорацией МСП и инвестором в производство очистных сооружений, сообщила пресс-служба
главы региона.
Кавказская инвестиционная выставка пройдет 3-4 мая в выставочном центре "МинводыЭкспо" в Минеральных Водах. Стартовый день выставки – 2 мая.
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"Республика Ингушетия подпишет на Кавказской инвестиционной выставке соглашения со Сбербанком
, Промсвязьбанком
, Корпорацией МСП
и ООО "Инвестстройпроект". Их подписание станет важным шагом в развитии бизнеса и инфраструктуры в республике", - говорится в сообщении.
Отмечается, что соглашение со Сбербанком предполагает сотрудничество в области устойчивого развития и применения ESG-практик - это регулирование воздействия на окружающую среду, социальная ответственность, корпоративные стандарты управления.
"В рамках соглашения с ПАО "Промсвязьбанк" планируется развитие и внедрение современных банковских технологий в Ингушетии, реализация социально-значимых и других инфраструктурных проектов, программ внедрения безналичной формы расчетов по выплате заработной платы", - уточняется в публикации.
По информации пресс-службы, планы сотрудничества с корпорацией МСП касаются совместной работы по расширению возможностей предпринимателей на получение господдержки, в частности, для привлечения финансирования по программам льготного кредитования, гарантийной поддержки участников Национальной гарантийной системы, льготного лизинга оборудования.
"В рамках сотрудничества с ООО "Инвестстройпроект" предполагается создание в регионе предприятия по производству очистных сооружений. Для реализации проекта инвестор намерен вложить 100 миллионов рублей, а республика окажет ему необходимую поддержку", - пояснили в пресс-службе.
"Подписание этих соглашений демонстрирует высокий уровень доверия к инвестиционному потенциалу Ингушетии и подтверждает стремление республики к экономическому развитию и созданию благоприятных условий для бизнеса", - заявил глава региона Махмуд-Али Калиматов
.
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