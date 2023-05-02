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Первая Кавказская инвестиционная выставка открылась на Ставрополье
Первая Кавказская инвестиционная выставка открылась на Ставрополье - РИА Новости, 02.05.2023
Первая Кавказская инвестиционная выставка открылась на Ставрополье
Деловая программа первой Кавказской инвестиционной выставки стартовала на Ставрополье в многофункциональном выставочном центре "Минводы ЭКСПО", сообщает... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:20
2023-05-02T17:20
2023-05-02T17:20
ставропольский край
минеральные воды
владимир владимиров
россия
ставропольский край
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Деловая программа первой Кавказской инвестиционной выставки стартовала на Ставрополье в многофункциональном выставочном центре "Минводы ЭКСПО", сообщает пресс-служба губернатора региона.Ставропольскую делегацию возглавил губернатор Владимир Владимиров.Как отмечается в сообщении, в стартовый день работы выставки глава региона и члены краевой делегации проведут ряд встреч и переговоров с руководителями российских компаний, главами регионов России, дипломатическими представителями стран ближнего и дальнего зарубежья. Предполагается подписание ряда соглашений.Кавказская инвестиционная выставка пройдет 3-4 мая в выставочном центре "Минводы Экспо" в Минеральных Водах. Стартовый день выставки – 2 мая.
https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860215878.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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