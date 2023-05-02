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Первая Кавказская инвестиционная выставка открылась на Ставрополье - РИА Новости, 02.05.2023
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Ставропольский край
 
17:20 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/investvystavka-1869212443.html
Первая Кавказская инвестиционная выставка открылась на Ставрополье
Первая Кавказская инвестиционная выставка открылась на Ставрополье - РИА Новости, 02.05.2023
Первая Кавказская инвестиционная выставка открылась на Ставрополье
Деловая программа первой Кавказской инвестиционной выставки стартовала на Ставрополье в многофункциональном выставочном центре "Минводы ЭКСПО", сообщает... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:20
2023-05-02T17:20
ставропольский край
минеральные воды
владимир владимиров
россия
ставропольский край
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Деловая программа первой Кавказской инвестиционной выставки стартовала на Ставрополье в многофункциональном выставочном центре "Минводы ЭКСПО", сообщает пресс-служба губернатора региона.Ставропольскую делегацию возглавил губернатор Владимир Владимиров.Как отмечается в сообщении, в стартовый день работы выставки глава региона и члены краевой делегации проведут ряд встреч и переговоров с руководителями российских компаний, главами регионов России, дипломатическими представителями стран ближнего и дальнего зарубежья. Предполагается подписание ряда соглашений.Кавказская инвестиционная выставка пройдет 3-4 мая в выставочном центре "Минводы Экспо" в Минеральных Водах. Стартовый день выставки – 2 мая.
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минеральные воды, владимир владимиров, россия, ставропольский край
Ставропольский край, Минеральные Воды, Владимир Владимиров, Россия, Ставропольский край

Первая Кавказская инвестиционная выставка открылась на Ставрополье

© Фото : пресс-служба правительство Ставропольского краяГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на открытии деловой программы первой Кавказской инвестиционной выставки на Ставрополье
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на открытии деловой программы первой Кавказской инвестиционной выставки на Ставрополье - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : пресс-служба правительство Ставропольского края
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на открытии деловой программы первой Кавказской инвестиционной выставки на Ставрополье
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Деловая программа первой Кавказской инвестиционной выставки стартовала на Ставрополье в многофункциональном выставочном центре "Минводы ЭКСПО", сообщает пресс-служба губернатора региона.
Ставропольскую делегацию возглавил губернатор Владимир Владимиров.
Как отмечается в сообщении, в стартовый день работы выставки глава региона и члены краевой делегации проведут ряд встреч и переговоров с руководителями российских компаний, главами регионов России, дипломатическими представителями стран ближнего и дальнего зарубежья. Предполагается подписание ряда соглашений.
Кавказская инвестиционная выставка пройдет 3-4 мая в выставочном центре "Минводы Экспо" в Минеральных Водах. Стартовый день выставки – 2 мая.
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Ставропольский крайМинеральные ВодыВладимир ВладимировРоссияСтавропольский край
 
 
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