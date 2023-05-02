https://ria.ru/20230502/investvystavka-1869212443.html

Первая Кавказская инвестиционная выставка открылась на Ставрополье

Первая Кавказская инвестиционная выставка открылась на Ставрополье - РИА Новости, 02.05.2023

Первая Кавказская инвестиционная выставка открылась на Ставрополье

Деловая программа первой Кавказской инвестиционной выставки стартовала на Ставрополье в многофункциональном выставочном центре "Минводы ЭКСПО", сообщает... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:20

2023-05-02T17:20

2023-05-02T17:20

ставропольский край

минеральные воды

владимир владимиров

россия

ставропольский край

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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Деловая программа первой Кавказской инвестиционной выставки стартовала на Ставрополье в многофункциональном выставочном центре "Минводы ЭКСПО", сообщает пресс-служба губернатора региона.Ставропольскую делегацию возглавил губернатор Владимир Владимиров.Как отмечается в сообщении, в стартовый день работы выставки глава региона и члены краевой делегации проведут ряд встреч и переговоров с руководителями российских компаний, главами регионов России, дипломатическими представителями стран ближнего и дальнего зарубежья. Предполагается подписание ряда соглашений.Кавказская инвестиционная выставка пройдет 3-4 мая в выставочном центре "Минводы Экспо" в Минеральных Водах. Стартовый день выставки – 2 мая.

https://ria.ru/20230323/sanktsii-1860215878.html

минеральные воды

россия

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

минеральные воды, владимир владимиров, россия, ставропольский край