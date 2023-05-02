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Путин поручил принять меры по привлечению средств в МТК "Север — Юг" - РИА Новости, 02.05.2023
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10:30 02.05.2023 (обновлено: 10:47 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/investitsii-1869075033.html
Путин поручил принять меры по привлечению средств в МТК "Север — Юг"
Путин поручил принять меры по привлечению средств в МТК "Север — Юг" - РИА Новости, 02.05.2023
Путин поручил принять меры по привлечению средств в МТК "Север — Юг"
Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) принять меры по привлечению средств... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T10:30
2023-05-02T10:47
экономика
россия
владимир путин
российский союз промышленников и предпринимателей
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) принять меры по привлечению средств инвесторов для строительства отдельных объектов международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", говорится в сообщении Кремля. Оно дано по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро РСПП, состоявшихся 16 марта 2023 года. Путин, выступая на этом мероприятии тогда, призвал российских инвесторов вложить деньги в "Север-Юг"."Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей": а) принять меры по привлечению средств частных инвесторов для реализации проектов по строительству отдельных объектов международного транспортного коридора "Север-Юг", - говорится в опубликованном во вторник поручении.Доклад по этому пункту должен быть готов до 1 июня 2023 года. Ответственными определены глава правительства РФ Михаил Мишустин и президент РСПП Александр Шохин.МТК "Север-Юг " - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК "Север-Юг": Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). Часть объектов транспортного коридора необходимо еще строить.
https://ria.ru/20230321/iran-1859346547.html
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экономика, россия, владимир путин, российский союз промышленников и предпринимателей
Экономика, Россия, Владимир Путин, Российский союз промышленников и предпринимателей
Путин поручил принять меры по привлечению средств в МТК "Север — Юг"

Президент Путин поручил принять меры по привлечению частных средств в МТК "Север — Юг"

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк Президент РФ Владимир Путин
 Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) принять меры по привлечению средств инвесторов для строительства отдельных объектов международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", говорится в сообщении Кремля.
Оно дано по итогам пленарного заседания съезда и встречи с членами бюро РСПП, состоявшихся 16 марта 2023 года. Путин, выступая на этом мероприятии тогда, призвал российских инвесторов вложить деньги в "Север-Юг".
Начало регулярного движения поездов на участке от станции Яндыки до порта Оля (Астраханская область) - российский участок международного транспортного коридора Север-Юг - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
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21 марта, 07:10
"Правительству РФ совместно с Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей": а) принять меры по привлечению средств частных инвесторов для реализации проектов по строительству отдельных объектов международного транспортного коридора "Север-Юг", - говорится в опубликованном во вторник поручении.
Доклад по этому пункту должен быть готов до 1 июня 2023 года. Ответственными определены глава правительства РФ Михаил Мишустин и президент РСПП Александр Шохин.
МТК "Север-Юг " - это мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Коридор является альтернативой морскому пути, соединяющему Европу, страны Персидского залива и Индийского океана через Суэцкий канал. Существует три маршрута МТК "Север-Юг": Транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), западный и восточный (сухопутные). Часть объектов транспортного коридора необходимо еще строить.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинРоссийский союз промышленников и предпринимателей
 
 
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