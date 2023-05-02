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Европа и США столкнутся с высокой инфляцией в этом году, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 02.05.2023
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12:01 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/inflyatsiya-1869106420.html
Европа и США столкнутся с высокой инфляцией в этом году, заявили на ВЭФ
Европа и США столкнутся с высокой инфляцией в этом году, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 02.05.2023
Европа и США столкнутся с высокой инфляцией в этом году, заявили на ВЭФ
Подавляющее большинство экономистов Всемирного экономического форума (ВЭФ) ожидают, что высокая или даже очень высокая инфляция коснется Европы и США в этом... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:01
2023-05-02T12:01
экономика
европа
инфляция
в мире
сша
всемирный экономический форум
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ЖЕНЕВА, 2 мая – РИА Новости. Подавляющее большинство экономистов Всемирного экономического форума (ВЭФ) ожидают, что высокая или даже очень высокая инфляция коснется Европы и США в этом году, говорится в опубликованном отчете о прогнозах главных экономистов за май 2023 года на сайте организации. Только 14% экспертов Всемирного экономического форума считают, что Китай столкнется с высокой инфляцией. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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экономика, европа, инфляция, в мире, сша, всемирный экономический форум
Экономика, Европа, Инфляция, В мире, США, Всемирный экономический форум
Европа и США столкнутся с высокой инфляцией в этом году, заявили на ВЭФ

ВЭФ ожидает, что высокая или даже очень высокая инфляция коснется Европы и США в этом году

© РИА Новости / Михаил Кутузов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты разных стран
Денежные купюры и монеты разных стран - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Михаил Кутузов
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ЖЕНЕВА, 2 мая – РИА Новости. Подавляющее большинство экономистов Всемирного экономического форума (ВЭФ) ожидают, что высокая или даже очень высокая инфляция коснется Европы и США в этом году, говорится в опубликованном отчете о прогнозах главных экономистов за май 2023 года на сайте организации.
«
"Общие ставки начали снижаться, но базовая инфляция оказалась более стабильной, чем многие ожидали. Динамика особенно заметна в Европе и США, где подавляющее большинство главных экономистов (90% и 68% соответственно) ожидают высокую или очень высокую инфляцию в этом году", - сказано в документе.
Только 14% экспертов Всемирного экономического форума считают, что Китай столкнется с высокой инфляцией.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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