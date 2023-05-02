https://ria.ru/20230502/inflyatsiya-1869106420.html

Европа и США столкнутся с высокой инфляцией в этом году, заявили на ВЭФ

Европа и США столкнутся с высокой инфляцией в этом году, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 02.05.2023

Европа и США столкнутся с высокой инфляцией в этом году, заявили на ВЭФ

Подавляющее большинство экономистов Всемирного экономического форума (ВЭФ) ожидают, что высокая или даже очень высокая инфляция коснется Европы и США в этом... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:01

2023-05-02T12:01

2023-05-02T12:01

экономика

европа

инфляция

в мире

сша

всемирный экономический форум

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ЖЕНЕВА, 2 мая – РИА Новости. Подавляющее большинство экономистов Всемирного экономического форума (ВЭФ) ожидают, что высокая или даже очень высокая инфляция коснется Европы и США в этом году, говорится в опубликованном отчете о прогнозах главных экономистов за май 2023 года на сайте организации. Только 14% экспертов Всемирного экономического форума считают, что Китай столкнется с высокой инфляцией. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, инфляция, в мире, сша, всемирный экономический форум