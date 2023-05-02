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Суд изменил приговор экс-мэру Владивостока Гуменюку за получение взяток - РИА Новости, 02.05.2023
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11:01 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/gumenyuk-1869085746.html
Суд изменил приговор экс-мэру Владивостока Гуменюку за получение взяток
Суд изменил приговор экс-мэру Владивостока Гуменюку за получение взяток - РИА Новости, 02.05.2023
Суд изменил приговор экс-мэру Владивостока Гуменюку за получение взяток
Приморский краевой суд во вторник смягчил приговор экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, осуждённому за получение многомиллионных взяток, до 12 лет колонии,... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:01
2023-05-02T11:01
происшествия
владивосток
олег гуменюк (политик)
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Приморский краевой суд во вторник смягчил приговор экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, осуждённому за получение многомиллионных взяток, до 12 лет колонии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева. В январе Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей. "Приговор изменен, окончательное наказание по совокупности преступлений снижено до 12 лет", - сказала Оленева, добавив, что суд также снизил размер штрафа до 140 миллионов рублей. Как отмечает прокуратура Приморья, местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима. "Приговор бывшему главе города Владивостока Олегу Гуменюку вступил в законную силу", - сообщает ведомство. По версии следствия, Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от директора нескольких стройфирм взятки на 6,9 миллиона рублей, а на посту мэра – еще 31,2 миллиона рублей от этого же своего знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали.
https://ria.ru/20230427/vzyatki-1868141838.html
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происшествия, владивосток, олег гуменюк (политик)
Происшествия, Владивосток, Олег Гуменюк (политик)
Суд изменил приговор экс-мэру Владивостока Гуменюку за получение взяток

Суд смягчил приговор экс-мэру Владивостока Гуменюку с 16,5 до 12 лет колонии за взятки

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации ВладивостокаОлег Гуменюк
Олег Гуменюк - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации Владивостока
Олег Гуменюк. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 2 мая – РИА Новости. Приморский краевой суд во вторник смягчил приговор экс-мэру Владивостока Олегу Гуменюку, осуждённому за получение многомиллионных взяток, до 12 лет колонии, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.
В январе Ленинский районный суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 150 миллионов рублей.
"Приговор изменен, окончательное наказание по совокупности преступлений снижено до 12 лет", - сказала Оленева, добавив, что суд также снизил размер штрафа до 140 миллионов рублей.
Как отмечает прокуратура Приморья, местом отбывания наказания определена исправительная колония строгого режима. "Приговор бывшему главе города Владивостока Олегу Гуменюку вступил в законную силу", - сообщает ведомство.
По версии следствия, Гуменюк, будучи директором ГБУ "Хозяйственное управление администрации края", получил от директора нескольких стройфирм взятки на 6,9 миллиона рублей, а на посту мэра – еще 31,2 миллиона рублей от этого же своего знакомого, который выступал в качестве посредника от представителей похоронного МБУ "Некрополь", за общее покровительство и попустительство при оказании похоронных услуг. Вину бывший глава города отрицал, заявляя, что его оклеветали.
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