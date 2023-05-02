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Более 65 тысяч липчан проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 02.05.2023
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Липецкая область
 
15:40 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/golosovanie-1869185019.html
Более 65 тысяч липчан проголосовали за объекты благоустройства
Более 65 тысяч липчан проголосовали за объекты благоустройства - РИА Новости, 02.05.2023
Более 65 тысяч липчан проголосовали за объекты благоустройства
Свыше 65 тысяч жителей Липецкой области проголосовали за объекты, которые благоустроят в следующем году благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:40
2023-05-02T15:40
липецкая область
липецкая область
липецк
елец
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Свыше 65 тысяч жителей Липецкой области проголосовали за объекты, которые благоустроят в следующем году благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, на выбор жителей региона представлено 50 пространств в Липецке, Ельце, Грязях, Задонске, Чаплыгине, Лебедяни, Усмани и Данкове.Артамонов отметил, что поддержать можно только один из представленных на платформе проектов. Сделать свой выбор могут граждане старше 14 лет. Проголосовать можно по 31 мая включительно на странице 48.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", на виджетах общественного голосования "Госуслуги. Решаем вместе" на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах."Жители региона активно участвуют в общероссийском голосовании, благодаря этому, в первую очередь, преображаются общественные пространства, которые наиболее востребованы. Итоги этого года не заставят долго ждать – территории, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в следующем году", – сказал Артамонов.
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липецкая область, липецк, елец, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Липецк, Елец, Игорь Артамонов

Более 65 тысяч липчан проголосовали за объекты благоустройства

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Свыше 65 тысяч жителей Липецкой области проголосовали за объекты, которые благоустроят в следующем году благодаря федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, на выбор жителей региона представлено 50 пространств в Липецке, Ельце, Грязях, Задонске, Чаплыгине, Лебедяни, Усмани и Данкове.
Артамонов отметил, что поддержать можно только один из представленных на платформе проектов. Сделать свой выбор могут граждане старше 14 лет. Проголосовать можно по 31 мая включительно на странице 48.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи "Госуслуги. Решаем вместе", на виджетах общественного голосования "Госуслуги. Решаем вместе" на сайте муниципалитета, а также через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах.
"Жители региона активно участвуют в общероссийском голосовании, благодаря этому, в первую очередь, преображаются общественные пространства, которые наиболее востребованы. Итоги этого года не заставят долго ждать – территории, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены в следующем году", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьЛипецкая областьЛипецкЕлецИгорь Артамонов
 
 
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