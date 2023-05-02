Более 360000 жителей Подмосковья проголосовало за объекты благоустройства
© Министерство благоустройства Московской областиБолее 360 тысяч жителей Подмосковья проголосовало за объекты благоустройства
© Министерство благоустройства Московской области
Более 360 тысяч жителей Подмосковья проголосовало за объекты благоустройства
МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 360 тысяч жителей Московской области проголосовало за объекты благоустройства в регионе, сообщил РИА Новости глава ведомства Михаил Хайкин.
Голосование проходит на специальной региональной платформе. Принять участие в нем могут граждане старше 14 лет. На выбор жителей Подмосковья представлено 248 территорий в 56 городских округах регионах.
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"Мы видим активный интерес со стороны наших жителей к участию в голосовании за благоустройство общественных территорий. Чуть больше, чем за две недели, в нем приняли участие уже свыше 360 тысяч человек. Вопросы формирования комфортной среды касаются каждого из нас, поэтому считаю очень важным максимально быть вовлеченным в процесс благоустройства", - сказал Хайкин.
Он добавил, что лидерами по активности голосования стали жители городских округов Краснознаменск, Бронницы, Лыткарино и Серебряные Пруды.