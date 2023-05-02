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Более 360000 жителей Подмосковья проголосовало за объекты благоустройства - РИА Новости, 02.05.2023
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Новости Подмосковья
 
13:53 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/golosovanie-1869146397.html
Более 360000 жителей Подмосковья проголосовало за объекты благоустройства
Более 360000 жителей Подмосковья проголосовало за объекты благоустройства - РИА Новости, 02.05.2023
Более 360000 жителей Подмосковья проголосовало за объекты благоустройства
Более 360 тысяч жителей Московской области проголосовало за объекты благоустройства в регионе, сообщил РИА Новости глава ведомства Михаил Хайкин. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:53
2023-05-02T13:53
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
михаил хайкин
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 360 тысяч жителей Московской области проголосовало за объекты благоустройства в регионе, сообщил РИА Новости глава ведомства Михаил Хайкин.Голосование проходит на специальной региональной платформе. Принять участие в нем могут граждане старше 14 лет. На выбор жителей Подмосковья представлено 248 территорий в 56 городских округах регионах.Он добавил, что лидерами по активности голосования стали жители городских округов Краснознаменск, Бронницы, Лыткарино и Серебряные Пруды.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), михаил хайкин
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Михаил Хайкин

Более 360000 жителей Подмосковья проголосовало за объекты благоустройства

© Министерство благоустройства Московской областиБолее 360 тысяч жителей Подмосковья проголосовало за объекты благоустройства
Более 360 тысяч жителей Подмосковья проголосовало за объекты благоустройства
© Министерство благоустройства Московской области
Более 360 тысяч жителей Подмосковья проголосовало за объекты благоустройства
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МОСКВА, 2 мая – РИА Новости. Более 360 тысяч жителей Московской области проголосовало за объекты благоустройства в регионе, сообщил РИА Новости глава ведомства Михаил Хайкин.
Голосование проходит на специальной региональной платформе. Принять участие в нем могут граждане старше 14 лет. На выбор жителей Подмосковья представлено 248 территорий в 56 городских округах регионах.
«
"Мы видим активный интерес со стороны наших жителей к участию в голосовании за благоустройство общественных территорий. Чуть больше, чем за две недели, в нем приняли участие уже свыше 360 тысяч человек. Вопросы формирования комфортной среды касаются каждого из нас, поэтому считаю очень важным максимально быть вовлеченным в процесс благоустройства", - сказал Хайкин.
Он добавил, что лидерами по активности голосования стали жители городских округов Краснознаменск, Бронницы, Лыткарино и Серебряные Пруды.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Михаил Хайкин
 
 
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