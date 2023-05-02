Работающих у посольства России немецких чиновников просили закрывать окна
NYT: разведка Германии призывала работающих у посольства России чиновников закрывать шторы
© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Разведслужбы Германии поручали чиновникам в зданиях вблизи российского посольства в Берлине отворачивать экраны компьютеров от окна, не использовать беспроводные устройства и закрывать занавески во время проведения встреч и заседаний, пишет газета New York Times.
"Разведывательные службы предупредили членов парламента... чтобы они себя защищали - отворачивали экраны компьютеров от окна, прекратили использовать беспроводные устройства, которые легче прослушивать, и закрывали шторы во время встреч", - говорится в материале газеты, однако издание не уточняет, когда именно были сделаны подобные предупреждения.
Кроме того бывшая старшая помощница экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель заявила газете, что ее сотрудники ранее гадали, сколько якобы вероятных "шпионов" могут работать в российской дипмиссии.
Аналитики рассказали газете, что немецких политиков якобы стоило бы переместить для работы в более отдаленные от посольства места и предпринимать больше мер по их защите. В ФРГ думают, что сейчас россияне якобы пытаются получить информацию о поставках оружия Киеву или подготовке украинских военных за рубежом, добавляет издание.
Ранее в МИД России РИА Новости сообщали, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии. Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов.