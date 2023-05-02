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Работающих у посольства России немецких чиновников просили закрывать окна - РИА Новости, 02.05.2023
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14:11 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/germaniya-1869156104.html
Работающих у посольства России немецких чиновников просили закрывать окна
Работающих у посольства России немецких чиновников просили закрывать окна - РИА Новости, 02.05.2023
Работающих у посольства России немецких чиновников просили закрывать окна
Разведслужбы Германии поручали чиновникам в зданиях вблизи российского посольства в Берлине отворачивать экраны компьютеров от окна, не использовать... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T14:11
2023-05-02T14:11
в мире
россия
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Разведслужбы Германии поручали чиновникам в зданиях вблизи российского посольства в Берлине отворачивать экраны компьютеров от окна, не использовать беспроводные устройства и закрывать занавески во время проведения встреч и заседаний, пишет газета New York Times. "Разведывательные службы предупредили членов парламента... чтобы они себя защищали - отворачивали экраны компьютеров от окна, прекратили использовать беспроводные устройства, которые легче прослушивать, и закрывали шторы во время встреч", - говорится в материале газеты, однако издание не уточняет, когда именно были сделаны подобные предупреждения. Кроме того бывшая старшая помощница экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель заявила газете, что ее сотрудники ранее гадали, сколько якобы вероятных "шпионов" могут работать в российской дипмиссии. Аналитики рассказали газете, что немецких политиков якобы стоило бы переместить для работы в более отдаленные от посольства места и предпринимать больше мер по их защите. В ФРГ думают, что сейчас россияне якобы пытаются получить информацию о поставках оружия Киеву или подготовке украинских военных за рубежом, добавляет издание. Ранее в МИД России РИА Новости сообщали, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии. Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов.
https://ria.ru/20230427/politika-1867800545.html
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в мире, россия, германия, берлин (город), ангела меркель
В мире, Россия, Германия, Берлин (город), Ангела Меркель
Работающих у посольства России немецких чиновников просили закрывать окна

NYT: разведка Германии призывала работающих у посольства России чиновников закрывать шторы

© AP Photo / Markus SchreiberЗдание парламента Германии в Берлине
Здание парламента Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Здание парламента Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Разведслужбы Германии поручали чиновникам в зданиях вблизи российского посольства в Берлине отворачивать экраны компьютеров от окна, не использовать беспроводные устройства и закрывать занавески во время проведения встреч и заседаний, пишет газета New York Times.
"Разведывательные службы предупредили членов парламента... чтобы они себя защищали - отворачивали экраны компьютеров от окна, прекратили использовать беспроводные устройства, которые легче прослушивать, и закрывали шторы во время встреч", - говорится в материале газеты, однако издание не уточняет, когда именно были сделаны подобные предупреждения.
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Кроме того бывшая старшая помощница экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель заявила газете, что ее сотрудники ранее гадали, сколько якобы вероятных "шпионов" могут работать в российской дипмиссии.
Аналитики рассказали газете, что немецких политиков якобы стоило бы переместить для работы в более отдаленные от посольства места и предпринимать больше мер по их защите. В ФРГ думают, что сейчас россияне якобы пытаются получить информацию о поставках оружия Киеву или подготовке украинских военных за рубежом, добавляет издание.
Ранее в МИД России РИА Новости сообщали, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии. Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов.
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