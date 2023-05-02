https://ria.ru/20230502/germaniya-1869156104.html

Работающих у посольства России немецких чиновников просили закрывать окна

Работающих у посольства России немецких чиновников просили закрывать окна - РИА Новости, 02.05.2023

Работающих у посольства России немецких чиновников просили закрывать окна

Разведслужбы Германии поручали чиновникам в зданиях вблизи российского посольства в Берлине отворачивать экраны компьютеров от окна, не использовать... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T14:11

2023-05-02T14:11

2023-05-02T14:11

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Разведслужбы Германии поручали чиновникам в зданиях вблизи российского посольства в Берлине отворачивать экраны компьютеров от окна, не использовать беспроводные устройства и закрывать занавески во время проведения встреч и заседаний, пишет газета New York Times. "Разведывательные службы предупредили членов парламента... чтобы они себя защищали - отворачивали экраны компьютеров от окна, прекратили использовать беспроводные устройства, которые легче прослушивать, и закрывали шторы во время встреч", - говорится в материале газеты, однако издание не уточняет, когда именно были сделаны подобные предупреждения. Кроме того бывшая старшая помощница экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель заявила газете, что ее сотрудники ранее гадали, сколько якобы вероятных "шпионов" могут работать в российской дипмиссии. Аналитики рассказали газете, что немецких политиков якобы стоило бы переместить для работы в более отдаленные от посольства места и предпринимать больше мер по их защите. В ФРГ думают, что сейчас россияне якобы пытаются получить информацию о поставках оружия Киеву или подготовке украинских военных за рубежом, добавляет издание. Ранее в МИД России РИА Новости сообщали, что Берлин принял решение об очередной массовой высылке сотрудников дипломатических представительств РФ в Германии. Москва в качестве ответной меры приняла решение о зеркальной высылке из РФ германских дипломатов.

https://ria.ru/20230427/politika-1867800545.html

https://ria.ru/20230430/kharakter-1868791657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, германия, берлин (город), ангела меркель