https://ria.ru/20230502/germaniya-1869058560.html

В Германии начал действовать единый проездной

В Германии начал действовать единый проездной - РИА Новости, 02.05.2023

В Германии начал действовать единый проездной

В Германии с первого мая начал действовать единый проездной за 49 евро в месяц для передвижения по стране. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T09:08

2023-05-02T09:08

2023-05-02T09:08

германия

в мире

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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. В Германии с первого мая начал действовать единый проездной за 49 евро в месяц для передвижения по стране. Общенациональный билет Германии для общественного транспорта за 49 евро в месяц начал действовать по всей Германии с 1 мая, его можно было заранее оформить в качестве подписки, которую при желании можно будет отменить. По данным агентства dpa, абонемент на данный момент купили в общей сложности свыше 3 миллионов человек. Ранее представитель профсоюза полиции Германии высказал обеспокоенность в том, что единый проездной может привести к росту преступности в общественном транспорте из-за увеличения количества пассажиров. Летом 2022 года - с июня по август - в Германии вводился льготный проездной за 9 евро, который действовал по всей стране - такое решение было принято коалиционным правительством Германии в ответ на резкий рост цен на бензин с целью предоставить автовладельцам больше возможностей для использования общественного транспорта. Однако с сентября действие билетов за 9 евро продлено не было, но на смену им обещали проездной за 49 евро.

https://ria.ru/20220906/stambul-1814593538.html

https://ria.ru/20220724/turizm-1804586125.html

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

германия, в мире