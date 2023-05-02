https://ria.ru/20230502/germaniya-1869058560.html
В Германии начал действовать единый проездной
В Германии начал действовать единый проездной - РИА Новости, 02.05.2023
В Германии начал действовать единый проездной
В Германии с первого мая начал действовать единый проездной за 49 евро в месяц для передвижения по стране. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:08
2023-05-02T09:08
2023-05-02T09:08
германия
в мире
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БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. В Германии с первого мая начал действовать единый проездной за 49 евро в месяц для передвижения по стране. Общенациональный билет Германии для общественного транспорта за 49 евро в месяц начал действовать по всей Германии с 1 мая, его можно было заранее оформить в качестве подписки, которую при желании можно будет отменить. По данным агентства dpa, абонемент на данный момент купили в общей сложности свыше 3 миллионов человек. Ранее представитель профсоюза полиции Германии высказал обеспокоенность в том, что единый проездной может привести к росту преступности в общественном транспорте из-за увеличения количества пассажиров. Летом 2022 года - с июня по август - в Германии вводился льготный проездной за 9 евро, который действовал по всей стране - такое решение было принято коалиционным правительством Германии в ответ на резкий рост цен на бензин с целью предоставить автовладельцам больше возможностей для использования общественного транспорта. Однако с сентября действие билетов за 9 евро продлено не было, но на смену им обещали проездной за 49 евро.
https://ria.ru/20220906/stambul-1814593538.html
https://ria.ru/20220724/turizm-1804586125.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, в мире
В Германии начал действовать единый проездной
В Германии начал действовать проездной за 49 евро в месяц для передвижения по стране
БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. В Германии с первого мая начал действовать единый проездной за 49 евро в месяц для передвижения по стране.
Общенациональный билет Германии для общественного транспорта за 49 евро в месяц начал действовать по всей Германии с 1 мая, его можно было заранее оформить в качестве подписки, которую при желании можно будет отменить.
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По данным агентства dpa, абонемент на данный момент купили в общей сложности свыше 3 миллионов человек.
Ранее представитель профсоюза полиции Германии высказал обеспокоенность в том, что единый проездной может привести к росту преступности в общественном транспорте из-за увеличения количества пассажиров.
Летом 2022 года - с июня по август - в Германии вводился льготный проездной за 9 евро, который действовал по всей стране - такое решение было принято коалиционным правительством Германии в ответ на резкий рост цен на бензин с целью предоставить автовладельцам больше возможностей для использования общественного транспорта. Однако с сентября действие билетов за 9 евро продлено не было, но на смену им обещали проездной за 49 евро.
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