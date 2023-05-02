Рейтинг@Mail.ru
В Германии начал действовать единый проездной - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:08 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/germaniya-1869058560.html
В Германии начал действовать единый проездной
В Германии начал действовать единый проездной - РИА Новости, 02.05.2023
В Германии начал действовать единый проездной
В Германии с первого мая начал действовать единый проездной за 49 евро в месяц для передвижения по стране. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:08
2023-05-02T09:08
германия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152176/84/1521768471_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5bc29c50c0178e4a6e0fee707bfae532.jpg
БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. В Германии с первого мая начал действовать единый проездной за 49 евро в месяц для передвижения по стране. Общенациональный билет Германии для общественного транспорта за 49 евро в месяц начал действовать по всей Германии с 1 мая, его можно было заранее оформить в качестве подписки, которую при желании можно будет отменить. По данным агентства dpa, абонемент на данный момент купили в общей сложности свыше 3 миллионов человек. Ранее представитель профсоюза полиции Германии высказал обеспокоенность в том, что единый проездной может привести к росту преступности в общественном транспорте из-за увеличения количества пассажиров. Летом 2022 года - с июня по август - в Германии вводился льготный проездной за 9 евро, который действовал по всей стране - такое решение было принято коалиционным правительством Германии в ответ на резкий рост цен на бензин с целью предоставить автовладельцам больше возможностей для использования общественного транспорта. Однако с сентября действие билетов за 9 евро продлено не было, но на смену им обещали проездной за 49 евро.
https://ria.ru/20220906/stambul-1814593538.html
https://ria.ru/20220724/turizm-1804586125.html
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152176/84/1521768471_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d3d8d24a8691108c6e3b3bc81f75056a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, в мире
Германия, В мире
В Германии начал действовать единый проездной

В Германии начал действовать проездной за 49 евро в месяц для передвижения по стране

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 2 мая - РИА Новости. В Германии с первого мая начал действовать единый проездной за 49 евро в месяц для передвижения по стране.
Общенациональный билет Германии для общественного транспорта за 49 евро в месяц начал действовать по всей Германии с 1 мая, его можно было заранее оформить в качестве подписки, которую при желании можно будет отменить.
Люди на одной из улиц в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
В Стамбуле появился проездной для туристов
6 сентября 2022, 03:48
По данным агентства dpa, абонемент на данный момент купили в общей сложности свыше 3 миллионов человек.
Ранее представитель профсоюза полиции Германии высказал обеспокоенность в том, что единый проездной может привести к росту преступности в общественном транспорте из-за увеличения количества пассажиров.
Летом 2022 года - с июня по август - в Германии вводился льготный проездной за 9 евро, который действовал по всей стране - такое решение было принято коалиционным правительством Германии в ответ на резкий рост цен на бензин с целью предоставить автовладельцам больше возможностей для использования общественного транспорта. Однако с сентября действие билетов за 9 евро продлено не было, но на смену им обещали проездной за 49 евро.
Учитель раскладывает тетради в классе - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
В Госдуме предложили ввести проездной для педагогов на курорты юга России
24 июля 2022, 08:45
 
ГерманияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала