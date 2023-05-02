Рейтинг@Mail.ru
В Гагаузии подвели окончательные итоги выборов - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 02.05.2023 (обновлено: 17:36 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/gagauziya-1869221733.html
В Гагаузии подвели окончательные итоги выборов
В Гагаузии подвели окончательные итоги выборов - РИА Новости, 02.05.2023
В Гагаузии подвели окончательные итоги выборов
Окончательные итоги голосования на выборах главы Гагаузии в составе Молдавии демонстрируют, что наибольшее количество голосов набрала кандидат от партии "Шор"... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:35
2023-05-02T17:36
в мире
гагаузия
молдавия
россия
григорий узун
евгения гуцул
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868552903_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_4e69ac8dc811dfd1b4ba758e7821ac29.jpg
КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Окончательные итоги голосования на выборах главы Гагаузии в составе Молдавии демонстрируют, что наибольшее количество голосов набрала кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул, за нее проголосовали 26,47%. В воскресенье в регионе прошли выборы руководителя, они были признаны состоявшимися, так как на участки пришли более 50% избирателей. На пост главы автономии претендовали 8 человек. "Центральная избирательная комиссия Гагаузии информирует, что после обработки протоколов, голоса, поданные избирателями за конкурентов на выборах, распределились следующим образом: Евгения Гуцул – 14 890 голосов, Григорий Узун – 14 849 голосов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК автономии. По данным ЦИК, Гуцул и Узун выходят во второй тур. За Гуцул проголосовало 26,47%, за Узуна - 26,40%. Второй тур выборов главы Гагаузии Молдавии назначен на 14 мая. В программах каждого из участников предвыборной гонки есть пункты о расширении сотрудничества с Россией и другими странами евразийского пространства, что является альтернативой выбранного для страны курса прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду. Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Административным центром региона является город Комрат.
https://ria.ru/20230501/gagauziya-1868913346.html
https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868808658.html
гагаузия
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1c/1868552903_94:0:1003:682_1920x0_80_0_0_4e4191719c96be8a56eaf2b2c4755f76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, молдавия, россия, григорий узун, евгения гуцул, майя санду
В мире, Гагаузия, Молдавия, Россия, Григорий Узун, Евгения Гуцул, Майя Санду
В Гагаузии подвели окончательные итоги выборов

Итоги выборов в Гагаузии показали победу Гуцул, за нее голосовали 26,47 процента

© Фото : telegram/Евгения ГуцулЕвгения Гуцул
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : telegram/Евгения Гуцул
Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Окончательные итоги голосования на выборах главы Гагаузии в составе Молдавии демонстрируют, что наибольшее количество голосов набрала кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул, за нее проголосовали 26,47%.
В воскресенье в регионе прошли выборы руководителя, они были признаны состоявшимися, так как на участки пришли более 50% избирателей. На пост главы автономии претендовали 8 человек.
Люди заходят в избирательный участок для участия в выборах главы Гагаузской автономии Молдавии - РИА Новости, 1920, 01.05.2023
На выборах главы Гагаузии лидируют Гуцул и Узун
1 мая, 00:48
"Центральная избирательная комиссия Гагаузии информирует, что после обработки протоколов, голоса, поданные избирателями за конкурентов на выборах, распределились следующим образом: Евгения Гуцул – 14 890 голосов, Григорий Узун – 14 849 голосов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК автономии.
По данным ЦИК, Гуцул и Узун выходят во второй тур. За Гуцул проголосовало 26,47%, за Узуна - 26,40%. Второй тур выборов главы Гагаузии Молдавии назначен на 14 мая. В программах каждого из участников предвыборной гонки есть пункты о расширении сотрудничества с Россией и другими странами евразийского пространства, что является альтернативой выбранного для страны курса прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду.
Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Административным центром региона является город Комрат.
Въезд в Гагаузскую автономию - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
Жалоб на выборах главы Гагаузии не поступало, сообщил ЦИК
30 апреля, 09:11
 
В миреГагаузияМолдавияРоссияГригорий УзунЕвгения ГуцулМайя Санду
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала