В Гагаузии подвели окончательные итоги выборов
Итоги выборов в Гагаузии показали победу Гуцул, за нее голосовали 26,47 процента
Евгения Гуцул. Архивное фото
КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Окончательные итоги голосования на выборах главы Гагаузии в составе Молдавии демонстрируют, что наибольшее количество голосов набрала кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул, за нее проголосовали 26,47%.
В воскресенье в регионе прошли выборы руководителя, они были признаны состоявшимися, так как на участки пришли более 50% избирателей. На пост главы автономии претендовали 8 человек.
"Центральная избирательная комиссия Гагаузии информирует, что после обработки протоколов, голоса, поданные избирателями за конкурентов на выборах, распределились следующим образом: Евгения Гуцул – 14 890 голосов, Григорий Узун – 14 849 голосов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК автономии.
По данным ЦИК, Гуцул и Узун выходят во второй тур. За Гуцул проголосовало 26,47%, за Узуна - 26,40%. Второй тур выборов главы Гагаузии Молдавии назначен на 14 мая. В программах каждого из участников предвыборной гонки есть пункты о расширении сотрудничества с Россией и другими странами евразийского пространства, что является альтернативой выбранного для страны курса прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду.
Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Административным центром региона является город Комрат.