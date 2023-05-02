https://ria.ru/20230502/gagauziya-1869221733.html

В Гагаузии подвели окончательные итоги выборов

В Гагаузии подвели окончательные итоги выборов - РИА Новости, 02.05.2023

В Гагаузии подвели окончательные итоги выборов

Окончательные итоги голосования на выборах главы Гагаузии в составе Молдавии демонстрируют, что наибольшее количество голосов набрала кандидат от партии "Шор"... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:35

2023-05-02T17:35

2023-05-02T17:36

в мире

гагаузия

молдавия

россия

григорий узун

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 2 мая - РИА Новости. Окончательные итоги голосования на выборах главы Гагаузии в составе Молдавии демонстрируют, что наибольшее количество голосов набрала кандидат от партии "Шор" Евгения Гуцул, за нее проголосовали 26,47%. В воскресенье в регионе прошли выборы руководителя, они были признаны состоявшимися, так как на участки пришли более 50% избирателей. На пост главы автономии претендовали 8 человек. "Центральная избирательная комиссия Гагаузии информирует, что после обработки протоколов, голоса, поданные избирателями за конкурентов на выборах, распределились следующим образом: Евгения Гуцул – 14 890 голосов, Григорий Узун – 14 849 голосов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ЦИК автономии. По данным ЦИК, Гуцул и Узун выходят во второй тур. За Гуцул проголосовало 26,47%, за Узуна - 26,40%. Второй тур выборов главы Гагаузии Молдавии назначен на 14 мая. В программах каждого из участников предвыборной гонки есть пункты о расширении сотрудничества с Россией и другими странами евразийского пространства, что является альтернативой выбранного для страны курса прозападной правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), неформальным лидером которой является президент Майя Санду. Гагаузия - это автономное территориальное образование в составе Молдавии, с 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство, пока не был подписан документ о мирной интеграции Гагаузии на правах автономии. Административным центром региона является город Комрат.

https://ria.ru/20230501/gagauziya-1868913346.html

https://ria.ru/20230430/gagauziya-1868808658.html

гагаузия

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, гагаузия, молдавия, россия, григорий узун, евгения гуцул, майя санду