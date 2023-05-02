https://ria.ru/20230502/fsin-1869201823.html

Путин поддержал идею наградить сотрудников ФСИН, спасавших заключенных

Путин поддержал идею наградить сотрудников ФСИН, спасавших заключенных - РИА Новости, 02.05.2023

Путин поддержал идею наградить сотрудников ФСИН, спасавших заключенных

Президент РФ Владимир Путин поддержал идею представить к госнаградам сотрудников ФСИН, которые спасали заключенных лечебно-исправительного учреждения в Сосьве... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T16:40

2023-05-02T16:40

2023-05-02T16:40

свердловская область

россия

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею представить к госнаградам сотрудников ФСИН, которые спасали заключенных лечебно-исправительного учреждения в Сосьве Свердловской области во время пожара, в то время как горели их дома. "Согласен с предложением Константина Анатольевича Чуйченко (глава Минюста - ред.), мне об этом говорил и министр МЧС, нужно представить к государственным наградам сотрудников ФСИН, которые во время пожара выполняли свой долг, спасали людей в исправительном учреждении ФСИН, несмотря на то, что их собственные дома в это время горели", - сказал Путин на совещании с правительством РФ во вторник. В результате крупных пожаров в Свердловской области на текущей неделе сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке.

https://ria.ru/20230502/pozhar-1869042636.html

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

свердловская область, россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество