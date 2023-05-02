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Путин поддержал идею наградить сотрудников ФСИН, спасавших заключенных - РИА Новости, 02.05.2023
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16:40 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/fsin-1869201823.html
Путин поддержал идею наградить сотрудников ФСИН, спасавших заключенных
Путин поддержал идею наградить сотрудников ФСИН, спасавших заключенных - РИА Новости, 02.05.2023
Путин поддержал идею наградить сотрудников ФСИН, спасавших заключенных
Президент РФ Владимир Путин поддержал идею представить к госнаградам сотрудников ФСИН, которые спасали заключенных лечебно-исправительного учреждения в Сосьве... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T16:40
2023-05-02T16:40
свердловская область
россия
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею представить к госнаградам сотрудников ФСИН, которые спасали заключенных лечебно-исправительного учреждения в Сосьве Свердловской области во время пожара, в то время как горели их дома. "Согласен с предложением Константина Анатольевича Чуйченко (глава Минюста - ред.), мне об этом говорил и министр МЧС, нужно представить к государственным наградам сотрудников ФСИН, которые во время пожара выполняли свой долг, спасали людей в исправительном учреждении ФСИН, несмотря на то, что их собственные дома в это время горели", - сказал Путин на совещании с правительством РФ во вторник. В результате крупных пожаров в Свердловской области на текущей неделе сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке.
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свердловская область, россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Свердловская область, Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
Путин поддержал идею наградить сотрудников ФСИН, спасавших заключенных

Путин поддержал идею наградить сотрудников ФСИН, спасавших заключенных при пожаре в Сосьве

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал идею представить к госнаградам сотрудников ФСИН, которые спасали заключенных лечебно-исправительного учреждения в Сосьве Свердловской области во время пожара, в то время как горели их дома.
"Согласен с предложением Константина Анатольевича Чуйченко (глава Минюста - ред.), мне об этом говорил и министр МЧС, нужно представить к государственным наградам сотрудников ФСИН, которые во время пожара выполняли свой долг, спасали людей в исправительном учреждении ФСИН, несмотря на то, что их собственные дома в это время горели", - сказал Путин на совещании с правительством РФ во вторник.
В результате крупных пожаров в Свердловской области на текущей неделе сгорели около 180 строений. Самый крупный пожар произошел в поселке Сосьва, там в негодность пришли около 120 домов, без жилья остались порядка 600 человек. Два человека погибли. Пресс-служба ФСИН также сообщала, что огнем в Сосьве уничтожено лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) №23, своих домов лишились и многие сотрудники исправительного учреждения, проживающие в поселке.
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Свердловская областьРоссияВладимир ПутинФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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