https://ria.ru/20230502/evakuatsiya-1869113492.html

В МИД рассказали, как прошла эвакуация россиян из Судана

В МИД рассказали, как прошла эвакуация россиян из Судана - РИА Новости, 02.05.2023

В МИД рассказали, как прошла эвакуация россиян из Судана

Эвакуация российских граждан и стран СНГ из Судана прошла без инцидентов, сообщили во вторник в МИД РФ. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:19

2023-05-02T12:19

2023-05-02T12:30

судан

россия

снг

столкновения в хартуме

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Эвакуация российских граждан и стран СНГ из Судана прошла без инцидентов, сообщили во вторник в МИД РФ."Утром 2 мая в московский аэропорт "Чкаловский" специальными рейсами ВКС России из Судана прибыли более 200 граждан России, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Бангладеш, Судана и украинцы, оказавшиеся в зоне боевых действий в Хартуме. Оповещение людей о порядке выезда и сама операция проводились в максимально закрытом режиме с учетом крайне высоких рисков, связанных с безопасностью", - говорится в комментарии на сайте ведомства."Сплоченные и эффективные усилия представителей вовлеченных российских ведомств и организаций в условиях "горячей" фазы вооруженного конфликта в Судане позволили избежать инцидентов, преследовавших почти все западные эвакуационные миссии. Работа посольства России в Хартуме будет продолжена", - подчеркнули в МИД.Как отметили в министерстве, благодаря тщательной подготовке и плотной координации с партнерами в Судане "вывозная колонна под охраной подразделений российского спецназа 1 мая была благополучно доставлена от посольства России в Хартуме до авиабазы "Аш-Шахид Мухтар", расположенной в городе Омдурмане в 35 километрах от суданской столицы".Обстановка в Судане резко обострилась в середине апреля, когда в столице и других провинциях вспыхнули бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования под командованием заместителя главы переходного Суверенного совета Мухаммеда Хамдана Дагло.

https://ria.ru/20230430/sudan-1868856870.html

https://ria.ru/20230429/sudan-1868743495.html

судан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

судан, россия, снг, столкновения в хартуме, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)