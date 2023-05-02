https://ria.ru/20230502/evakuatsiya-1869113492.html
В МИД рассказали, как прошла эвакуация россиян из Судана
В МИД рассказали, как прошла эвакуация россиян из Судана - РИА Новости, 02.05.2023
В МИД рассказали, как прошла эвакуация россиян из Судана
Эвакуация российских граждан и стран СНГ из Судана прошла без инцидентов, сообщили во вторник в МИД РФ. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:19
2023-05-02T12:19
2023-05-02T12:30
судан
россия
снг
столкновения в хартуме
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Эвакуация российских граждан и стран СНГ из Судана прошла без инцидентов, сообщили во вторник в МИД РФ."Утром 2 мая в московский аэропорт "Чкаловский" специальными рейсами ВКС России из Судана прибыли более 200 граждан России, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Бангладеш, Судана и украинцы, оказавшиеся в зоне боевых действий в Хартуме. Оповещение людей о порядке выезда и сама операция проводились в максимально закрытом режиме с учетом крайне высоких рисков, связанных с безопасностью", - говорится в комментарии на сайте ведомства."Сплоченные и эффективные усилия представителей вовлеченных российских ведомств и организаций в условиях "горячей" фазы вооруженного конфликта в Судане позволили избежать инцидентов, преследовавших почти все западные эвакуационные миссии. Работа посольства России в Хартуме будет продолжена", - подчеркнули в МИД.Как отметили в министерстве, благодаря тщательной подготовке и плотной координации с партнерами в Судане "вывозная колонна под охраной подразделений российского спецназа 1 мая была благополучно доставлена от посольства России в Хартуме до авиабазы "Аш-Шахид Мухтар", расположенной в городе Омдурмане в 35 километрах от суданской столицы".Обстановка в Судане резко обострилась в середине апреля, когда в столице и других провинциях вспыхнули бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования под командованием заместителя главы переходного Суверенного совета Мухаммеда Хамдана Дагло.
https://ria.ru/20230430/sudan-1868856870.html
https://ria.ru/20230429/sudan-1868743495.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
судан, россия, снг, столкновения в хартуме, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Судан, Россия, СНГ, Столкновения в Хартуме, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД рассказали, как прошла эвакуация россиян из Судана
МИД России: эвакуация россиян и жителей стран СНГ из Судана прошла без инцидентов
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости.
Эвакуация российских граждан и стран СНГ из Судана прошла без инцидентов, сообщили
во вторник в МИД РФ.
"Утром 2 мая в московский аэропорт "Чкаловский" специальными рейсами ВКС России из Судана прибыли более 200 граждан России, а также Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Бангладеш, Судана и украинцы, оказавшиеся в зоне боевых действий в Хартуме. Оповещение людей о порядке выезда и сама операция проводились в максимально закрытом режиме с учетом крайне высоких рисков, связанных с безопасностью", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
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"Сплоченные и эффективные усилия представителей вовлеченных российских ведомств и организаций в условиях "горячей" фазы вооруженного конфликта в Судане позволили избежать инцидентов, преследовавших почти все западные эвакуационные миссии. Работа посольства России в Хартуме будет продолжена", - подчеркнули в МИД.
Как отметили в министерстве, благодаря тщательной подготовке и плотной координации с партнерами в Судане "вывозная колонна под охраной подразделений российского спецназа 1 мая была благополучно доставлена от посольства России в Хартуме до авиабазы "Аш-Шахид Мухтар", расположенной в городе Омдурмане в 35 километрах от суданской столицы".
Обстановка в Судане резко обострилась в середине апреля, когда в столице и других провинциях вспыхнули бои между регулярной армией и Силами быстрого реагирования под командованием заместителя главы переходного Суверенного совета Мухаммеда Хамдана Дагло.
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