https://ria.ru/20230502/elektrosamokat-1869282616.html

В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка

В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка - РИА Новости, 02.05.2023

В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка

Мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка на юго-западе Москвы, мальчик госпитализирован, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T21:38

2023-05-02T21:38

2023-05-02T21:38

происшествия

москва

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка на юго-западе Москвы, мальчик госпитализирован, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Уточняется, что мальчик госпитализирован. Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты административного расследования, проводимого по данному факту.

https://ria.ru/20230425/samokat-1867496801.html

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва