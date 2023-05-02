https://ria.ru/20230502/elektrosamokat-1869282616.html
В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка
В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка - РИА Новости, 02.05.2023
В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка
Мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка на юго-западе Москвы, мальчик госпитализирован, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T21:38
2023-05-02T21:38
2023-05-02T21:38
происшествия
москва
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка на юго-западе Москвы, мальчик госпитализирован, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. Уточняется, что мальчик госпитализирован. Прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты административного расследования, проводимого по данному факту.
https://ria.ru/20230425/samokat-1867496801.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка
Мужчина на электросамокате сбил двухлетнего ребенка на Профсоюзной улице в Москве