https://ria.ru/20230502/ekonomika-1869089371.html

Правительство продлит программу госгарантий отечественным предприятиям

Правительство продлит программу госгарантий отечественным предприятиям - РИА Новости, 02.05.2023

Правительство продлит программу госгарантий отечественным предприятиям

Кабмин РФ продлит программу госгарантий отечественным предприятиям, в бюджете на текущий год на это предусмотрено более 300 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:07

2023-05-02T11:07

2023-05-02T11:19

экономика

россия

братск

иркутск

михаил мишустин

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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Кабмин РФ продлит программу госгарантий отечественным предприятиям, в бюджете на текущий год на это предусмотрено более 300 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами он подчеркнул, что правительство будет и дальше всесторонне помогать отечественным предприятиям, в первую очередь, в реализации проектов устойчивого развития."Продлим порядок предоставления государственных гарантий, в бюджете на текущий год объем средств на такие цели увеличен на треть - до более 300 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.Глава правительства отметил, что предприятия смогут обеспечить до 100% обязательств по кредитам и выпускам облигаций."Мы рассчитываем, что это повысит привлекательность капиталовложений в самых разных отраслях. Это также позволит бизнесу решить ряд неотложных задач, в том числе, провести экологическую модернизацию алюминиевых заводов в Братске, в Иркутске, в Красноярске, в Новокузнецке, и поможет улучшить условия для проживающих рядом с этими производствами людей", - сказал премьер.

https://ria.ru/20230428/tseny-1868615333.html

https://ria.ru/20221003/garantii-1821124944.html

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Дарья Буймова

экономика, россия, братск, иркутск, михаил мишустин