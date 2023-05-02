https://ria.ru/20230502/ekonomika-1869089371.html
Правительство продлит программу госгарантий отечественным предприятиям
Правительство продлит программу госгарантий отечественным предприятиям - РИА Новости, 02.05.2023
Правительство продлит программу госгарантий отечественным предприятиям
Кабмин РФ продлит программу госгарантий отечественным предприятиям, в бюджете на текущий год на это предусмотрено более 300 миллиардов рублей, сообщил... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:07
2023-05-02T11:07
2023-05-02T11:19
экономика
россия
братск
иркутск
михаил мишустин
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Кабмин РФ продлит программу госгарантий отечественным предприятиям, в бюджете на текущий год на это предусмотрено более 300 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.На совещании с вице-премьерами он подчеркнул, что правительство будет и дальше всесторонне помогать отечественным предприятиям, в первую очередь, в реализации проектов устойчивого развития."Продлим порядок предоставления государственных гарантий, в бюджете на текущий год объем средств на такие цели увеличен на треть - до более 300 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.Глава правительства отметил, что предприятия смогут обеспечить до 100% обязательств по кредитам и выпускам облигаций."Мы рассчитываем, что это повысит привлекательность капиталовложений в самых разных отраслях. Это также позволит бизнесу решить ряд неотложных задач, в том числе, провести экологическую модернизацию алюминиевых заводов в Братске, в Иркутске, в Красноярске, в Новокузнецке, и поможет улучшить условия для проживающих рядом с этими производствами людей", - сказал премьер.
https://ria.ru/20230428/tseny-1868615333.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, россия, братск, иркутск, михаил мишустин
Экономика, Россия, Братск, Иркутск, Михаил Мишустин
Правительство продлит программу госгарантий отечественным предприятиям
Мишустин: на госгарантии отечественным предприятиям выделили более 300 миллиардов рублей
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Кабмин РФ продлит программу госгарантий отечественным предприятиям, в бюджете на текущий год на это предусмотрено более 300 миллиардов рублей, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На совещании с вице-премьерами он подчеркнул, что правительство будет и дальше всесторонне помогать отечественным предприятиям, в первую очередь, в реализации проектов устойчивого развития.
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"Продлим порядок предоставления государственных гарантий, в бюджете на текущий год объем средств на такие цели увеличен на треть - до более 300 миллиардов рублей", - сказал Мишустин.
Глава правительства отметил, что предприятия смогут обеспечить до 100% обязательств по кредитам и выпускам облигаций.
"Мы рассчитываем, что это повысит привлекательность капиталовложений в самых разных отраслях. Это также позволит бизнесу решить ряд неотложных задач, в том числе, провести экологическую модернизацию алюминиевых заводов в Братске
, в Иркутске
, в Красноярске
, в Новокузнецке
, и поможет улучшить условия для проживающих рядом с этими производствами людей", - сказал премьер.
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