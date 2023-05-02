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Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 02.05.2023 (обновлено: 17:37 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/donetsk-1869214233.html
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку
Украинские войска в 16.50 выпустили еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:17
2023-05-02T17:37
специальная военная операция на украине
донецк
украина
кировский район
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 выпустили еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства, опубликованных в его телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230502/obstrel-1869160352.html
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донецк
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донецк, украина, кировский район, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Кировский район, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили еще восемь снарядов по районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 выпустили еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства, опубликованных в его телеграм-канале.
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Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города.
Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаКировский районНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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