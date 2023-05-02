https://ria.ru/20230502/donetsk-1869214233.html

Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские войска выпустили еще восемь снарядов по Донецку

Украинские войска в 16.50 выпустили еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T17:17

2023-05-02T17:17

2023-05-02T17:37

специальная военная операция на украине

донецк

украина

кировский район

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска в 16.50 выпустили еще восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.55 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства, опубликованных в его телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен в западной части города. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230502/obstrel-1869160352.html

https://ria.ru/20230502/donbass-1869147687.html

донецк

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кировский район

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, украина, кировский район, нато, сцкк, происшествия