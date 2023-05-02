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Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:11 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/donetsk-1869211678.html
Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T17:11
2023-05-02T17:11
специальная военная операция на украине
донецк
украина
куйбышевский район
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.35 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кроме того, украинские войска в 16.40 выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Владимировке. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Кировский - на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230502/obstrel-1869201202.html
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донецк
украина
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донецк, украина, куйбышевский район, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Куйбышевский район, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска выпустили десять снарядов по Донецку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили десять натовских снарядов по районам Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.35 – населенный пункт Тоненькое - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.50 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале.
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Кроме того, украинские войска в 16.40 выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Владимировке.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Кировский - на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаКуйбышевский районНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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