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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 02.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:17 02.05.2023 (обновлено: 15:28 02.05.2023)
https://ria.ru/20230502/donetsk-1869179003.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка за 10 минут, кроме того, шесть снарядов калибром 122... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:17
2023-05-02T15:28
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
нато
украина
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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка за 10 минут, кроме того, шесть снарядов калибром 122 миллиметра было выпущено по поселку Никольское, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.Кроме того, в 14.50 было выпущено три снаряда такого же калибра по этому району Донецка и шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Никольскому.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230502/donetsk-1869149734.html
https://ria.ru/20230502/donbass-1869147687.html
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
украина
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куйбышевский район, донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, нато, украина
Специальная военная операция на Украине, Куйбышевский район, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, НАТО, Украина
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили восемь снарядов по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка за 10 минут, кроме того, шесть снарядов калибром 122 миллиметра было выпущено по поселку Никольское, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
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Кроме того, в 14.50 было выпущено три снаряда такого же калибра по этому району Донецка и шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Никольскому.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеКуйбышевский районДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияНАТОУкраина
 
 
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