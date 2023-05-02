https://ria.ru/20230502/donetsk-1869179003.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка за 10 минут, кроме того, шесть снарядов калибром 122... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T15:17
2023-05-02T15:17
2023-05-02T15:28
специальная военная операция на украине
куйбышевский район
донецк
донецкая народная республика
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происшествия
нато
украина
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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка за 10 минут, кроме того, шесть снарядов калибром 122 миллиметра было выпущено по поселку Никольское, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.Кроме того, в 14.50 было выпущено три снаряда такого же калибра по этому району Донецка и шесть снарядов калибром 122 миллиметра по Никольскому.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230502/donetsk-1869149734.html
https://ria.ru/20230502/donbass-1869147687.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили восемь снарядов по Куйбышевскому району Донецка