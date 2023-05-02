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Украинские войска выпустили десять ракет по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 02.05.2023
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13:48 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/donetsk-1869149734.html
Украинские войска выпустили десять ракет по Киевскому району Донецка
Украинские войска выпустили десять ракет по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска выпустили десять ракет по Киевскому району Донецка
Украинские войска 13.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:48
2023-05-02T13:48
донецк
донецкая народная республика
украина
сцкк
безопасность
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска 13.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 – населенный пункт Очеретино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230502/makeevka-1869147235.html
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донецк
донецкая народная республика
украина
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донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, безопасность
Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Безопасность
Украинские войска выпустили десять ракет по Киевскому району Донецка

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке
Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Последствия обстрела со стороны ВСУ школы в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска 13.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 – населенный пункт Очеретино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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