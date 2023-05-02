https://ria.ru/20230502/donetsk-1869149734.html

Украинские войска выпустили десять ракет по Киевскому району Донецка

Украинские войска выпустили десять ракет по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские войска выпустили десять ракет по Киевскому району Донецка

Украинские войска 13.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:48

2023-05-02T13:48

2023-05-02T13:48

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украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска 13.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 – населенный пункт Очеретино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20230502/makeevka-1869147235.html

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донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, безопасность