https://ria.ru/20230502/donetsk-1869149734.html
Украинские войска выпустили десять ракет по Киевскому району Донецка
Украинские войска выпустили десять ракет по Киевскому району Донецка - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска выпустили десять ракет по Киевскому району Донецка
Украинские войска 13.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T13:48
2023-05-02T13:48
2023-05-02T13:48
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска 13.20 выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 13.20 – населенный пункт Очеретино – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Информация о типе РСЗО и пострадавших пока не сообщается. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20230502/makeevka-1869147235.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, украина, сцкк, безопасность
Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Безопасность
Украинские войска выпустили десять ракет по Киевскому району Донецка
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Киевскому району Донецка