https://ria.ru/20230502/donetsk-1869122412.html

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские войска еще раз обстреляли Донецк

Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:50

2023-05-02T12:50

2023-05-02T12:50

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

безопасность

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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Ранее во вторник украинские войска с 11.55 трижды обстреляли этот район, выпустив 13 снарядов указанного калибра. Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230502/donbass-1869091673.html

https://ria.ru/20230502/novotroitskoe-1869058989.html

донецк

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, украина, нато, безопасность