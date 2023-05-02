Украинские войска еще раз обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку еще шесть снарядов
© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Киевский район Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12:20 (совпадает с мск) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
Ранее во вторник украинские войска с 11.55 трижды обстреляли этот район, выпустив 13 снарядов указанного калибра.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.