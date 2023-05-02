Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 13 натовских снарядов по Донецку и Горловке
© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ
Боец демонстрирует осколки боеприпаса иностранного производства, выпущенного артиллерией ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра по ряду районов Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.50 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 13.00 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.