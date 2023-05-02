https://ria.ru/20230502/donbass-1869147687.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за пять минут выпустили в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра по ряду районов Донецка и Горловке, сообщили в представительстве... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T13:42

2023-05-02T13:42

2023-05-02T13:43

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

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стирол

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили в общей сложности 13 снарядов "натовского" калибра по ряду районов Донецка и Горловке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 12.50 – населенный пункт Ильинка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 12.50 – населенный пункт Дзержинск – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено семь снарядов калибром 155 миллиметров; 13.00 – населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230502/makeevka-1869147235.html

https://ria.ru/20230502/donbass-1869110371.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, горловка, донецкая народная республика, нато, стирол, сцкк, происшествия