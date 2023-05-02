https://ria.ru/20230502/donbass-1869110371.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку

Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку

Украинские войска в 11.40 выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Владимировке, сообщили в... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T12:10

2023-05-02T12:10

2023-05-02T12:10

специальная военная операция на украине

донецк

украина

кировский район

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Владимировке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.40 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Владимировка расположен менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230502/obstrel-1869039521.html

https://ria.ru/20230502/obstrel-1869047271.html

донецк

украина

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, украина, кировский район, нато, сцкк, происшествия