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Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:10 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/donbass-1869110371.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку
Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку
Украинские войска в 11.40 выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Владимировке, сообщили в... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T12:10
2023-05-02T12:10
специальная военная операция на украине
донецк
украина
кировский район
нато
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Владимировке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.40 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Куйбышевский район Донецка расположен на западе города. Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. Поселок Владимировка расположен менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230502/obstrel-1869039521.html
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донецк
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донецк, украина, кировский район, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Кировский район, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили восемь снарядов по районам Донецка и Владимировке

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Владимировке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.40 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
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Поселок Владимировка расположен менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкУкраинаКировский районНАТОСЦККПроисшествия
 
 
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