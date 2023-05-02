Украинские войска обстреляли Донецк и Владимировку
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили восемь снарядов по районам Донецка и Владимировке
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска в 11.40 выпустили в общей сложности восемь снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по ряду районов Донецка и Владимировке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.40 – населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 11.40 – населенный пункт Елизаветовка – населенный пункт Владимировка: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Куйбышевский район Донецка расположен на западе города.
Кировский район Донецка расположен на юго-западе города, соседствует с наиболее отдаленным от центра города Петровским районом, который регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Поселок Владимировка расположен менее чем в десяти километрах к востоку от Угледара, за который в настоящее время идут бои.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.