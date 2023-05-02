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Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР - РИА Новости, 02.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/donbass-1869091673.html
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР
Украинские войска за 50 минут выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по поселкам Сладкое и Благодатное в ДНР, сообщили во вторник в представительстве... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:14
2023-05-02T11:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
сцкк
нато
украина
сша
происшествия
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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска за 50 минут выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по поселкам Сладкое и Благодатное в ДНР, сообщили во вторник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Сладкое: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Поселок Благодатное был обстрелян в 10.45 восемью снарядами такого же калибра, уточнило ведомство. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230502/novotroitskoe-1869058989.html
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, сша, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина, США, Происшествия
Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 14 снарядов по Сладкому и Благодатному

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска за 50 минут выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по поселкам Сладкое и Благодатное в ДНР, сообщили во вторник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Сладкое: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства.
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Поселок Благодатное был обстрелян в 10.45 восемью снарядами такого же калибра, уточнило ведомство.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОУкраинаСШАПроисшествия
 
 
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