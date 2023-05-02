https://ria.ru/20230502/donbass-1869091673.html

Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР

Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские войска обстреляли два поселка в ДНР

Украинские войска за 50 минут выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по поселкам Сладкое и Благодатное в ДНР, сообщили во вторник в представительстве... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:14

2023-05-02T11:14

2023-05-02T11:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

сцкк

нато

украина

сша

происшествия

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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска за 50 минут выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров по поселкам Сладкое и Благодатное в ДНР, сообщили во вторник в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:55 (совпадает с мск) – населенный пункт Катериновка – населенный пункт Сладкое: выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Поселок Благодатное был обстрелян в 10.45 восемью снарядами такого же калибра, уточнило ведомство. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230502/novotroitskoe-1869058989.html

https://ria.ru/20230502/donbass-1869061115.html

донецкая народная республика

украина

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, сша, происшествия