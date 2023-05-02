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Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку
Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки и поселок Озеряновка, выпустив за пять минут десять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили во... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T09:32
2023-05-02T09:32
2023-05-02T09:32
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
нато
безопасность
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ДОНЕЦК, 2 мая – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки и поселок Озеряновка, выпустив за пять минут десять снарядов калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Отмечается, что в 9.05 мск было выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230502/novotroitskoe-1869058989.html
https://ria.ru/20230502/obstrel-1869039521.html
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РИА Новости
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол, нато, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол, НАТО, Безопасность
Украинские войска обстреляли Горловку и Озеряновку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили десять снарядов по Горловке и Озеряновке