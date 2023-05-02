https://ria.ru/20230502/donbass-1869053487.html

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 02.05.2023

Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска за 2 часа 40 минут обстреляли Горловку, Ясиноватую, Михайловку и Яковлевку, выпущено 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и десять РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T08:20

2023-05-02T08:20

2023-05-02T08:20

специальная военная операция на украине

горловка

украина

ясиноватая

нато

сцкк

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113943_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_f253048873bc05a22efa80753138455b.jpg

ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за 2 часа 40 минут обстреляли Горловку, Ясиноватую, Михайловку и Яковлевку, выпущено 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и десять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 04.40 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Яковлевка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что в 05.45 и 06.20 была обстреляна Горловка, по ней выпустили девять "натовских" снарядов. Ясиноватую обстреляли четырьмя снарядами того же калибра в 07.10. По Михайловке выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра в 07.20. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230502/obstrel-1869039521.html

https://ria.ru/20230502/obstrel-1869041047.html

горловка

украина

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

горловка, украина, ясиноватая, нато, сцкк, происшествия