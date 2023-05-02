https://ria.ru/20230502/donbass-1869053487.html
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 02.05.2023
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
Украинские войска за 2 часа 40 минут обстреляли Горловку, Ясиноватую, Михайловку и Яковлевку, выпущено 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и десять РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T08:20
2023-05-02T08:20
2023-05-02T08:20
специальная военная операция на украине
горловка
украина
ясиноватая
нато
сцкк
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113943_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_f253048873bc05a22efa80753138455b.jpg
ДОНЕЦК, 2 мая - РИА Новости. Украинские войска за 2 часа 40 минут обстреляли Горловку, Ясиноватую, Михайловку и Яковлевку, выпущено 13 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров и десять снарядов калибра 152 миллиметра, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению... 04.40 - населенный пункт Ласточкино – населенный пункт Яковлевка: выпущено 5 снарядов калибром 152 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что в 05.45 и 06.20 была обстреляна Горловка, по ней выпустили девять "натовских" снарядов. Ясиноватую обстреляли четырьмя снарядами того же калибра в 07.10. По Михайловке выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра в 07.20. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230502/obstrel-1869039521.html
https://ria.ru/20230502/obstrel-1869041047.html
горловка
украина
ясиноватая
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/16/1867113943_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8e19cb927e33af7be784b5875b8b5f8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, украина, ясиноватая, нато, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Ясиноватая, НАТО, СЦКК, Происшествия
Украинские войска обстреляли четыре населенных пункта в ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ за 2 часа 40 минут обстреляли четыре населенных пункта