https://ria.ru/20230502/doma-1869280367.html

Власти Кубани выделят средства на восстановление домов, поврежденных градом

Власти Кубани выделят средства на восстановление домов, поврежденных градом - РИА Новости, 02.05.2023

Власти Кубани выделят средства на восстановление домов, поврежденных градом

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил выделить средства на восстановление 68 домов в Мостовском районе Кубани, поврежденных градом в... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T21:15

2023-05-02T21:15

2023-05-02T21:15

краснодарский край

вениамин кондратьев

жилье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155228/27/1552282788_0:45:1685:993_1920x0_80_0_0_9d4af1f345ef09c63b3c33d871445b03.jpg

КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил выделить средства на восстановление 68 домов в Мостовском районе Кубани, поврежденных градом в минувшую пятницу, сообщают в пресс-службе администрации региона. Уточняется, что непогода обрушилась на Мостовской район 28 апреля. Больше всего пострадало Унароковское сельское поселение. Град, диаметром 40 миллиметров, пробил крыши домов в хуторе Славянском, а также повредил 1,8 тысячи гектаров сельхозугодий и 1,4 тысячи квадратных метров теплиц. На данный момент специалисты временно ликвидировали последствия непогоды, починив кровли подручными материалами. Всего повреждено 68 домовладений, их собственники могут оформить выплаты, добавляют в пресс-службе.

https://ria.ru/20230417/trassy-1865934764.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вениамин кондратьев, жилье