https://ria.ru/20230502/doma-1869280367.html
Власти Кубани выделят средства на восстановление домов, поврежденных градом
Власти Кубани выделят средства на восстановление домов, поврежденных градом - РИА Новости, 02.05.2023
Власти Кубани выделят средства на восстановление домов, поврежденных градом
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил выделить средства на восстановление 68 домов в Мостовском районе Кубани, поврежденных градом в... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T21:15
2023-05-02T21:15
2023-05-02T21:15
краснодарский край
вениамин кондратьев
жилье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155228/27/1552282788_0:45:1685:993_1920x0_80_0_0_9d4af1f345ef09c63b3c33d871445b03.jpg
КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил выделить средства на восстановление 68 домов в Мостовском районе Кубани, поврежденных градом в минувшую пятницу, сообщают в пресс-службе администрации региона. Уточняется, что непогода обрушилась на Мостовской район 28 апреля. Больше всего пострадало Унароковское сельское поселение. Град, диаметром 40 миллиметров, пробил крыши домов в хуторе Славянском, а также повредил 1,8 тысячи гектаров сельхозугодий и 1,4 тысячи квадратных метров теплиц. На данный момент специалисты временно ликвидировали последствия непогоды, починив кровли подручными материалами. Всего повреждено 68 домовладений, их собственники могут оформить выплаты, добавляют в пресс-службе.
https://ria.ru/20230417/trassy-1865934764.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155228/27/1552282788_150:0:1647:1123_1920x0_80_0_0_e3c1768047127f868f014faa087c63f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вениамин кондратьев, жилье
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Жилье
Власти Кубани выделят средства на восстановление домов, поврежденных градом
Власти Кубани выделят средства на восстановление 68 домов, поврежденных градом
КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил выделить средства на восстановление 68 домов в Мостовском районе Кубани, поврежденных градом в минувшую пятницу, сообщают в пресс-службе администрации региона.
Уточняется, что непогода обрушилась на Мостовской район 28 апреля. Больше всего пострадало Унароковское сельское поселение. Град, диаметром 40 миллиметров, пробил крыши домов в хуторе Славянском, а также повредил 1,8 тысячи гектаров сельхозугодий и 1,4 тысячи квадратных метров теплиц.
«
"Для бюджета Мостовского района расходы на восстановление поврежденных домовладений – непосильная ноша и край, конечно, поможет с финансированием. Наша общая задача сделать все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия стихии, помочь жителям вернуться к обычному ритму жизни", – передает пресс-служба слова Кондратьева.
На данный момент специалисты временно ликвидировали последствия непогоды, починив кровли подручными материалами. Всего повреждено 68 домовладений, их собственники могут оформить выплаты, добавляют в пресс-службе.
На Кубани хотят останавливать ремонт федеральных трасс в курортный сезон