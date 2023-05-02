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Власти Кубани выделят средства на восстановление домов, поврежденных градом - РИА Новости, 02.05.2023
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Краснодарский край
 
21:15 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/doma-1869280367.html
Власти Кубани выделят средства на восстановление домов, поврежденных градом
Власти Кубани выделят средства на восстановление домов, поврежденных градом - РИА Новости, 02.05.2023
Власти Кубани выделят средства на восстановление домов, поврежденных градом
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил выделить средства на восстановление 68 домов в Мостовском районе Кубани, поврежденных градом в... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T21:15
2023-05-02T21:15
краснодарский край
вениамин кондратьев
жилье
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КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил выделить средства на восстановление 68 домов в Мостовском районе Кубани, поврежденных градом в минувшую пятницу, сообщают в пресс-службе администрации региона. Уточняется, что непогода обрушилась на Мостовской район 28 апреля. Больше всего пострадало Унароковское сельское поселение. Град, диаметром 40 миллиметров, пробил крыши домов в хуторе Славянском, а также повредил 1,8 тысячи гектаров сельхозугодий и 1,4 тысячи квадратных метров теплиц. На данный момент специалисты временно ликвидировали последствия непогоды, починив кровли подручными материалами. Всего повреждено 68 домовладений, их собственники могут оформить выплаты, добавляют в пресс-службе.
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вениамин кондратьев, жилье
Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Жилье
Власти Кубани выделят средства на восстановление домов, поврежденных градом

Власти Кубани выделят средства на восстановление 68 домов, поврежденных градом

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГрад
Град - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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КРАСНОДАР, 2 мая - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил выделить средства на восстановление 68 домов в Мостовском районе Кубани, поврежденных градом в минувшую пятницу, сообщают в пресс-службе администрации региона.
Уточняется, что непогода обрушилась на Мостовской район 28 апреля. Больше всего пострадало Унароковское сельское поселение. Град, диаметром 40 миллиметров, пробил крыши домов в хуторе Славянском, а также повредил 1,8 тысячи гектаров сельхозугодий и 1,4 тысячи квадратных метров теплиц.
«
"Для бюджета Мостовского района расходы на восстановление поврежденных домовладений – непосильная ноша и край, конечно, поможет с финансированием. Наша общая задача сделать все, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия стихии, помочь жителям вернуться к обычному ритму жизни", – передает пресс-служба слова Кондратьева.
На данный момент специалисты временно ликвидировали последствия непогоды, починив кровли подручными материалами. Всего повреждено 68 домовладений, их собственники могут оформить выплаты, добавляют в пресс-службе.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевЖилье
 
 
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