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Эксперт спрогнозировал падение индекса доллара на 20 процентов - РИА Новости, 02.05.2023
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06:06 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/dollar-1869047012.html
Эксперт спрогнозировал падение индекса доллара на 20 процентов
Эксперт спрогнозировал падение индекса доллара на 20 процентов - РИА Новости, 02.05.2023
Эксперт спрогнозировал падение индекса доллара на 20 процентов
Индекс доллара, отражающий курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США, входит в многолетний падающий тренд (четвертый за последние 50... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T06:06
2023-05-02T06:06
сша
bank of america
федеральная резервная система сша
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Индекс доллара, отражающий курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США, входит в многолетний падающий тренд (четвертый за последние 50 лет) и уже через один-два месяца может пробить вниз круглый уровень в 100 пунктов, выше которого он находился с апреля прошлого года, а общее падение показателя может составить 20%, прокомментировал для РИА Новости управляющий директор, M.I. Achkasov &amp; Co Максим Ачкасов. Аналитики Bank of America в обзоре для клиентов пришли к выводу, что американский доллар вошёл в свой четвертый многолетний негативный тренд за последние 50 лет. Так, в начале 1971 года индекс доллара начал падать с уровня 120 пунктов до 82 пунктов в октябре 1978 года. Следующий пик был в феврале 1985-го (чуть ниже 165 пунктов), а дно – в сентябре 1992-го (около 78). Третий цикл длился с июля 2001-го (121) по март 2008-го (ниже 71 пункта). Наконец, четвертый цикл падения доллара начался в прошлом сентябре со значения 114,8 пункта. "Коллеги из Bank of America, несомненно, правы: график индекса доллара наглядно демонстрирует начало его многолетнего ослабления. График указывает, что индекс может пробить психологический уровень 100 пунктов в ближайшие один-два месяца и ускорить падение по мере достижения потолка госдолга США, что может случиться летом 2023 года. Сегодняшняя ситуация для доллара – уникальна: дедолларизация ускоряется. Как низко он может упасть в этом цикле - невозможно предсказать", - говорит Ачкасов. Это падение вызывают несколько причин, полагает эксперт. "Возможное понижение процентных ставок ФРС США ведет к уменьшению интереса инвесторов к долларовым активам. Ожидаемая в 2024 году рецессия экономики США может еще более ослабить позиции доллара", - отмечает он. "Доллар сейчас переоценен и в настоящее время торгуется на 19% выше своей справедливой стоимости по модели паритета покупательной способности. Таким образом, американская валюта может в рамках начавшегося цикла падения ослабеть на 20% в отношении корзины основных валют - в район 80 пунктов по индексу доллара", - резюмирует Ачкасов.
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сша, bank of america, федеральная резервная система сша
США, Bank of America, Федеральная резервная система США
Эксперт спрогнозировал падение индекса доллара на 20 процентов

Эксперт Ачкасов: доллар начал многолетнее падение и может ослабеть на 20 процентов

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Индекс доллара, отражающий курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США, входит в многолетний падающий тренд (четвертый за последние 50 лет) и уже через один-два месяца может пробить вниз круглый уровень в 100 пунктов, выше которого он находился с апреля прошлого года, а общее падение показателя может составить 20%, прокомментировал для РИА Новости управляющий директор, M.I. Achkasov & Co Максим Ачкасов.
Аналитики Bank of America в обзоре для клиентов пришли к выводу, что американский доллар вошёл в свой четвертый многолетний негативный тренд за последние 50 лет. Так, в начале 1971 года индекс доллара начал падать с уровня 120 пунктов до 82 пунктов в октябре 1978 года. Следующий пик был в феврале 1985-го (чуть ниже 165 пунктов), а дно – в сентябре 1992-го (около 78). Третий цикл длился с июля 2001-го (121) по март 2008-го (ниже 71 пункта). Наконец, четвертый цикл падения доллара начался в прошлом сентябре со значения 114,8 пункта.
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"Коллеги из Bank of America, несомненно, правы: график индекса доллара наглядно демонстрирует начало его многолетнего ослабления. График указывает, что индекс может пробить психологический уровень 100 пунктов в ближайшие один-два месяца и ускорить падение по мере достижения потолка госдолга США, что может случиться летом 2023 года. Сегодняшняя ситуация для доллара – уникальна: дедолларизация ускоряется. Как низко он может упасть в этом цикле - невозможно предсказать", - говорит Ачкасов.
Это падение вызывают несколько причин, полагает эксперт. "Возможное понижение процентных ставок ФРС США ведет к уменьшению интереса инвесторов к долларовым активам. Ожидаемая в 2024 году рецессия экономики США может еще более ослабить позиции доллара", - отмечает он.
"Доллар сейчас переоценен и в настоящее время торгуется на 19% выше своей справедливой стоимости по модели паритета покупательной способности. Таким образом, американская валюта может в рамках начавшегося цикла падения ослабеть на 20% в отношении корзины основных валют - в район 80 пунктов по индексу доллара", - резюмирует Ачкасов.
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