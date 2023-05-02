https://ria.ru/20230502/diversanty-1869092542.html

Лукашенко заявил, что диверсанты все чаще стали проникать в Белоруссию

Лукашенко заявил, что диверсанты все чаще стали проникать в Белоруссию - РИА Новости, 02.05.2023

Лукашенко заявил, что диверсанты все чаще стали проникать в Белоруссию

В Белоруссию все чаще стали проникать диверсанты, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями силовых ведомств. РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T11:16

2023-05-02T11:16

2023-05-02T12:29

белоруссия

в мире

александр лукашенко

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МИНСК, 2 мая — РИА Новости. В Белоруссию все чаще стали проникать диверсанты, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями силовых ведомств.Президент указал, что хотел бы услышать "исчерпывающие предложения по противодействию" диверсионным группам.Лукашенко отметил, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной, около страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.В январе Госпогранкомитет республики заявил, что в прошлом году на границе зафиксировали 88 случаев провокаций. По данным ведомства, украинские военнослужащие занимаются повреждением пограничной инфраструктуры, выкрикивают оскорбления и оказывают психологическое давление на белорусских пограничников.Также сообщалось о перехвате беспилотников ВСУ.Кроме того, украинские военные минируют приграничные территории.

https://ria.ru/20230403/machulischi-1862690934.html

белоруссия

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Кирилл Волков

белоруссия, в мире, александр лукашенко