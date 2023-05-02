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Лукашенко заявил, что диверсанты все чаще стали проникать в Белоруссию
Лукашенко заявил, что диверсанты все чаще стали проникать в Белоруссию - РИА Новости, 02.05.2023
Лукашенко заявил, что диверсанты все чаще стали проникать в Белоруссию
В Белоруссию все чаще стали проникать диверсанты, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями силовых ведомств. РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:16
2023-05-02T11:16
2023-05-02T12:29
белоруссия
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 2 мая — РИА Новости. В Белоруссию все чаще стали проникать диверсанты, заявил президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями силовых ведомств.Президент указал, что хотел бы услышать "исчерпывающие предложения по противодействию" диверсионным группам.Лукашенко отметил, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной, около страны наращивается военный потенциал НАТО, происходят провокации на границе.В январе Госпогранкомитет республики заявил, что в прошлом году на границе зафиксировали 88 случаев провокаций. По данным ведомства, украинские военнослужащие занимаются повреждением пограничной инфраструктуры, выкрикивают оскорбления и оказывают психологическое давление на белорусских пограничников.Также сообщалось о перехвате беспилотников ВСУ.Кроме того, украинские военные минируют приграничные территории.
https://ria.ru/20230403/machulischi-1862690934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, в мире, александр лукашенко
Белоруссия, В мире, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что диверсанты все чаще стали проникать в Белоруссию
Лукашенко: в последнее время участились случаи проникновения диверсантов в Белоруссию
МИНСК, 2 мая — РИА Новости.
В Белоруссию все чаще стали проникать диверсанты, заявил
президент страны Александр Лукашенко на встрече с руководителями силовых ведомств.
«
"Отложить это совещание мы не могли: обстановка нас заставляет реагировать на ту ситуацию, которая складывается. Поэтому было поручено правительству, силовому блоку подготовить серьезные мероприятия на границе с целью недопущения на территорию Беларуси разного рода диверсантов", — приводит его слова пресс-служба.
Президент указал, что хотел бы услышать "исчерпывающие предложения по противодействию" диверсионным группам.
Лукашенко отметил, что обстановка вокруг Белоруссии остается сложной, около страны наращивается военный потенциал НАТО
, происходят провокации на границе.
В январе Госпогранкомитет республики заявил, что в прошлом году на границе зафиксировали 88 случаев провокаций. По данным ведомства, украинские военнослужащие занимаются повреждением пограничной инфраструктуры, выкрикивают оскорбления и оказывают психологическое давление на белорусских пограничников.
Также сообщалось о перехвате беспилотников ВСУ.
Кроме того, украинские военные минируют приграничные территории.
Украинским диверсантам, устроившим теракт в Мачулищах, грозит высшая мера