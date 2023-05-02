https://ria.ru/20230502/covid-19-1869089630.html
В России за сутки госпитализировали 328 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 328 человек с COVID-19 - РИА Новости, 02.05.2023
В России за сутки госпитализировали 328 человек с COVID-19
Более 3,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, что является минимумом с января, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T11:08
2023-05-02T11:08
2023-05-02T11:08
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россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. Более 3,4 тысячи новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, что является минимумом с января, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 328 человек, на 9,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 22 субъектах, снижение - в 35 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровели за сутки 4503 человек, или на 3,8% меньше в сравнении с 1 мая 2023 года. Выявлено 3404 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 30 человек", - говорится в сообщении. Меньшее количество новых случаев заражения коронавирусом последний раз было зарегистрировано 10 января, тогда болезнь была выявлена у 3032 пациентов.
https://ria.ru/20230424/koronavirus-1867305014.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 328 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 3,4 тысячи новых случаев COVID-19