https://ria.ru/20230502/butovo-1869049410.html

Овчинский: в промпарке "Бутово" локализуют производство изделий из картона

Овчинский: в промпарке "Бутово" локализуют производство изделий из картона - РИА Новости, 02.05.2023

Овчинский: в промпарке "Бутово" локализуют производство изделий из картона

В промышленном парке "Бутово", строительство которого ведется в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), инвестор локализует производство изделий... РИА Новости, 02.05.2023

2023-05-02T07:14

2023-05-02T07:14

2023-05-02T07:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

воронеж

владислав овчинский

гк "пик"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867512504_0:216:3077:1947_1920x0_80_0_0_1cbd1f056ac006843306c683af682bc2.jpg

МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В промышленном парке "Бутово", строительство которого ведется в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), инвестор локализует производство изделий из картона, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Компания, основные мощности которой находятся в Воронеже, изготавливает коробки из картона, микрогофрокартона и гофрокартона. В новом помещении в Москве предприятие планирует производить бумажные и крафт-пакеты, а также уголки из прессованного картона, уточняется в сообщении."Упаковка остается важнейшей составляющей практически любого бизнеса: она устойчива к механическому воздействию, экологична и готова к повторной переработке. Учитывая растущий спрос, мы приняли решение диверсифицировать производственные мощности и открыть новое производство в Москве. Городская локация промышленного парка открывает доступ к качественной инфраструктуре и дает широкие возможности выбора потенциальных партнеров", – сказал директор компании Дмитрий Олейников.В свою очередь, в Группе "ПИК", которая по проекту МПТ ведет строительство промпарка, отметили, что реализация проекта идет опережающими темпами, а сдача объекта в эксплуатацию планируется уже в середине 2023 года.

https://ria.ru/20230428/kabel-1868326645.html

москва

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, воронеж, владислав овчинский, гк "пик"