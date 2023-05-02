Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: в промпарке "Бутово" локализуют производство изделий из картона - РИА Новости, 02.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
07:14 02.05.2023
https://ria.ru/20230502/butovo-1869049410.html
Овчинский: в промпарке "Бутово" локализуют производство изделий из картона
Овчинский: в промпарке "Бутово" локализуют производство изделий из картона - РИА Новости, 02.05.2023
Овчинский: в промпарке "Бутово" локализуют производство изделий из картона
В промышленном парке "Бутово", строительство которого ведется в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), инвестор локализует производство изделий... РИА Новости, 02.05.2023
2023-05-02T07:14
2023-05-02T07:14
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
воронеж
владислав овчинский
гк "пик"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867512504_0:216:3077:1947_1920x0_80_0_0_1cbd1f056ac006843306c683af682bc2.jpg
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В промышленном парке "Бутово", строительство которого ведется в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), инвестор локализует производство изделий из картона, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Компания, основные мощности которой находятся в Воронеже, изготавливает коробки из картона, микрогофрокартона и гофрокартона. В новом помещении в Москве предприятие планирует производить бумажные и крафт-пакеты, а также уголки из прессованного картона, уточняется в сообщении."Упаковка остается важнейшей составляющей практически любого бизнеса: она устойчива к механическому воздействию, экологична и готова к повторной переработке. Учитывая растущий спрос, мы приняли решение диверсифицировать производственные мощности и открыть новое производство в Москве. Городская локация промышленного парка открывает доступ к качественной инфраструктуре и дает широкие возможности выбора потенциальных партнеров", – сказал директор компании Дмитрий Олейников.В свою очередь, в Группе "ПИК", которая по проекту МПТ ведет строительство промпарка, отметили, что реализация проекта идет опережающими темпами, а сдача объекта в эксплуатацию планируется уже в середине 2023 года.
https://ria.ru/20230428/kabel-1868326645.html
москва
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867512504_231:124:2795:2047_1920x0_80_0_0_9748229306e3502aad0b840369e2e0e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, воронеж, владислав овчинский, гк "пик"
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Воронеж, Владислав Овчинский, ГК "ПИК"

Овчинский: в промпарке "Бутово" локализуют производство изделий из картона

© Фото : пресс-служба ДИППРуководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
© Фото : пресс-служба ДИПП
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В промышленном парке "Бутово", строительство которого ведется в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), инвестор локализует производство изделий из картона, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
«
"Промышленный парк в Южном Бутово будет иметь развитую транспортную инфраструктуру, так как расположен в пяти километрах от МКАД по Варшавскому шоссе. Уже сегодня проект имеет большой спрос со стороны инвесторов. Например, компания "ПрестижПак" заключила договор о приобретении помещения площадью свыше 1,4 тысячи квадратных метров, где расположится производство изделий из картона и будет создано 80 рабочих мест", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Компания, основные мощности которой находятся в Воронеже, изготавливает коробки из картона, микрогофрокартона и гофрокартона. В новом помещении в Москве предприятие планирует производить бумажные и крафт-пакеты, а также уголки из прессованного картона, уточняется в сообщении.
"Упаковка остается важнейшей составляющей практически любого бизнеса: она устойчива к механическому воздействию, экологична и готова к повторной переработке. Учитывая растущий спрос, мы приняли решение диверсифицировать производственные мощности и открыть новое производство в Москве. Городская локация промышленного парка открывает доступ к качественной инфраструктуре и дает широкие возможности выбора потенциальных партнеров", – сказал директор компании Дмитрий Олейников.
В свою очередь, в Группе "ПИК", которая по проекту МПТ ведет строительство промпарка, отметили, что реализация проекта идет опережающими темпами, а сдача объекта в эксплуатацию планируется уже в середине 2023 года.
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
Овчинский: в Москве создали огнестойкий кабель для систем передачи данных
28 апреля, 07:17
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваВоронежВладислав ОвчинскийГК "ПИК"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала