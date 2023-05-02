Овчинский: в промпарке "Бутово" локализуют производство изделий из картона
© Фото : пресс-служба ДИППРуководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский
© Фото : пресс-служба ДИПП
Руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 2 мая - РИА Новости. В промышленном парке "Бутово", строительство которого ведется в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ), инвестор локализует производство изделий из картона, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
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"Промышленный парк в Южном Бутово будет иметь развитую транспортную инфраструктуру, так как расположен в пяти километрах от МКАД по Варшавскому шоссе. Уже сегодня проект имеет большой спрос со стороны инвесторов. Например, компания "ПрестижПак" заключила договор о приобретении помещения площадью свыше 1,4 тысячи квадратных метров, где расположится производство изделий из картона и будет создано 80 рабочих мест", – отметил глава департамента, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
"Упаковка остается важнейшей составляющей практически любого бизнеса: она устойчива к механическому воздействию, экологична и готова к повторной переработке. Учитывая растущий спрос, мы приняли решение диверсифицировать производственные мощности и открыть новое производство в Москве. Городская локация промышленного парка открывает доступ к качественной инфраструктуре и дает широкие возможности выбора потенциальных партнеров", – сказал директор компании Дмитрий Олейников.
В свою очередь, в Группе "ПИК", которая по проекту МПТ ведет строительство промпарка, отметили, что реализация проекта идет опережающими темпами, а сдача объекта в эксплуатацию планируется уже в середине 2023 года.